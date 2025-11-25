El govern espanyol proposa Teresa Peramato com a nova fiscal general

El govern espanyol proposarà Teresa Peramato com a nova fiscal general de l’Estat en substitució d’Álvaro García Ortiz, inhabilitat pel Tribunal Suprem per un delicte de revelació de secrets. Actualment, Peramato és fiscal de sala en cap de la Secció Penal de la Fiscalia del Tribunal Suprem, té 35 anys d’experiència i compta amb el reconeixement unànime del món jurídic. També ocupa el càrrec de fiscal de Sala Delegada per a la Protecció i Tutela de les Víctimes en el Procés Penal.
La proposta de nomenament arriba l’endemà de la dimissió de García Ortiz, que aquest dilluns va decidir renunciar al seu càrrec sense esperar a conèixer el detall de la sentència del Suprem que li ha costat la inhabilitació. El govern espanyol ja havia acceptat a contracor que hauria de substituir el fiscal general després de la condemna per revelar informació personal de l’empresari Alberto González Amador, la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que serà jutjat per defraudar Hisenda.
Una àmplia trajectòria en la lluita contra la violència de gènere
El govern espanyol defensa que Peramato té una àmplia trajectòria en l’àmbit de la lluita contra la violència de gènere i és considerada una de les grans impulsores de l’especialització judicial en aquesta matèria. El 2005 va ser nomenada fiscal delegada per a la Secció de Violència sobre la Dona a la Fiscalia Provincial de Madrid. També va ser membre del grup d’experts de l’Observatori Estatal de Violència contra la Dona que va elaborar del primer Informe anual l’ens (2007) i ha ocupat el càrrec de fiscal de Sala contra la Violència sobre la Dona entre 2021 i 2025.
El procés de nomenament de la nova fiscal general començarà aquest dimarts al Consell de Ministres, que ha d’aprovar la proposta del ministre de Justícia, Félix Bolaños. Posteriorment, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha d’emetre un informe no vinculant sobre la idoneïtat de la candidata, que després haurà de comparèixer davant de la Comissió de Justícia del Congrés per sotmetre’s a una avaluació per part dels diputats, que malgrat tot no poden vetar el nomenament. Un cop finalitzats els tràmits, el govern espanyol ratificarà el nomenament de Peramato com a fiscal general de l’Estat.