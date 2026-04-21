A poc a poc, la fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato, va col·locant les seves peces en els principals fronts del ministeri públic. De fet, ja va nomenar els canvis però aquesta setmana s’han formalitzat a través de les preses de possessió en diversos punts sensibles de la fiscalia. Així, aquest dilluns, Peramato va presidir la cerimònia amb la qual Ana Isabel García León i María Farnés Martínez Frigola prenien possessió com a fiscals de sala en cap de la Secció Penal de la Fiscalia del Tribunal Suprem. Un càrrec que marca i determina la doctrina que han de seguir els fiscals de carrera. En el mateix acte, també va prendre possessió Javier Rufino Rus, com a fiscal de sala contra els delictes d’ordenament del territori, protecció del patrimoni històric, del medi ambient i incendis forestals.
Peramato, en l’acte celebrat a la seu de la Fiscalia General, al carrer Fortuny de Madrid va recordar a tots tres fiscals “l’especial exigència” d’un dels destins “més complexos”. Una tasca que havien de fer des del “rigor tècnic, la prudència en el judici i una profunda consciència de la seva condició de servidors públics”. Amb aquests canvis, des d’aquesta setmana i per primera vegada, dues de les quatre prefectures de la Secció Penal de la Fiscalia al Suprem estaran ocupades per dones. Les altres dues estan ocupades per José Javier Huete Nogueras i per Fernando Prieto Rivera.
Un inici a Catalunya
Ana Isabel García León, que va ingressar a la carrera fiscal el 1999 i el seu primer destí va ser la fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’on va saltar al de Madrid i després a la Secretaria Tècnica de la Fiscalia, on ara exercia de fiscal de sala en cap. García León també serà la responsable de la tutela i protecció de les víctimes. Per la seva banda, María Farnés Martínez Frigola, fiscal des de 1986 que, després d’estrenar-se a la fiscalia de Donostia, va ser destinada a les Canàries, on ha desenvolupat tota la seva carrera a l’aguait de casos de corrupció. Javier Rufino és tot un tòtem en medi ambient. De fet, fins ara portava la secretaria tècnica d’aquesta matèria a la Fiscalia General.