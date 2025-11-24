El fiscal general de l’Estat dimiteix després de la condemna del Suprem

El fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, ha presentat la seva dimissió al govern espanyol després de ser condemnat pel Tribunal Suprem a dos anys d’inhabilitació per revelació de secrets. En una carta enviada al ministre de Justícia, Félix Bolaños, a la qual ha tingut accés El Món, García Ortiz assegura que deixa el càrrec amb un “profund respecte a les resolucions judicials” i que és el “moment d’abandonar l’acompliment de tan alta responsabilitat”.
El govern espanyo ja va acceptar a contracor posar en marxa el procés per rellevar García Ortiz poc després de conèixer-se la sentència del Suprem, que encara s’ha de redactar i publicar. Mentre no es tria un nou fiscal general, les seves funcions les exercirà la tinent fiscal del Suprem, María Ángeles Sánchez Conde.
El Tribunal Suprem va acordar per majoria, però no per unanimitat, condemnar García Ortiz a una pena d’inhabilitació especial de dos anys per al càrrec per haver filtrat dades personals de l’empresari Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que serà jutjat per defraudar a Hisenda.
“El profund respecte a les resolucions judicials i la voluntat -sempre present en el meu mandat- de protegir la Fiscalia espanyola i als seus fiscals determinen la meva decisió de, sense esperar si més no a conèixer la motivació de la sentència, presentar la meva renúncia com a fiscal general”, diu la carta de García Ortiz.
Sánchez tanca files amb el fiscal general
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tancat files amb el fiscal general de l’Estat durant el cap de setmana. Sánchez ha insistit en la innocència de García Ortiz i ha carregat contra el Suprem. “Respectem i acatem la sentència, però discrepem de la seva orientació”, va dir Sánchez en la seva compareixença per fer balanç de la cimera del G20 a Sud-àfrica. “Crec en la innocència del fiscal general perquè els testimonis dels mateixos periodistes al judici van acreditar que no era l’origen de la filtració”.
Sánchez també va insinuar que duran la sentència del Suprem a “altres instàncies” com el Tribunal Constitucional. Segons fonts judicials, per recórrer la seva sentència, García Ortiz primer ha de presentar un incident de nul·litat davant el mateix Suprem per després poder presentar un recurs d’empara al Tribunal Constitucional.