Sense miraments, ni escrúpols, ni gaires formes. Tres magistrats que van jutjar i condemnar al ja exfiscal general de l’Estat Álvaro García Ortiz per revelació de dades, entre els quals hi ha el president del tribunal i ponent del veredicte, Andrés Martínez Arrieta, van impartir un curs la setmana passada, durant els dies deliberació sobre el cas per decidir la sentència, a la seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Madrid (ICAM), una de les acusacions populars més agressives en el judici, que reclamava fins a quatre anys de presó per a García Ortiz. Una acusació que va ser posada en dubte per diversos col·lectius interns per manca d’imparcialitat de la institució.
Així, Arrieta, Antonio del Moral i Juan Ramón Berdugo van participar en el curs, pagat, i que, a sobre van tancar la seva intervenció amb la frase: “Acabo ja, que he de posar la sentència del fiscal general”, amb els riures de fons dels assistents al curs. L’àudio del curs ha estat avançat per RTVE. Tots tres van impartir una classe al Curs de cassació i torn especial, que l’ICAM va implantar fa anys com a obligatori per als advocats del torn d’ofici que volen accedir a la cassació. Hi havia inscrits 60 advocats col·legiats.
Just després del vist per a sentència
El curs es va iniciar l’endemà que Martínez Arrieta pronunciés el “vist per a sentència” i va acabar dimarts. Els tres magistrats van fer ponències en el curs els dies 17, 18 i 19 de novembre, coincidint amb els dies en què havien de deliberar la decisió. El Suprem ha detallat que aquest curs està coordinat “des de fa uns quants anys” pel magistrat Antonio del Moral. De fet, també hi han participat lletrats del gabinet tècnic del Suprem i del Tribunal Constitucional, magistrats del Suprem i de l’Audiència Nacional i professionals de l’advocacia. La remuneració ha estat de 90 euros l’hora. Tots tres haurien cobrat un total de 900 euros: 180 euros Martínez Arrieta i, en el cas de Del Moral i Berdugo, 360 euros cadascun.