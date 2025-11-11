El degà dels advocats de Madrid, contra el fiscal general

Després d’una primera ronda de testimonis que van ajudar prou a la defensa del fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, aquest matí la sala de vistes del Tribunal Suprem ha obert una altra ronda amb menys simpatia cap al processat. Ha estat la declaració del degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, una entitat de dret públic que és acusació popular en la causa. Ribon, però, no portava els deures massa ben fets. El degà no ha sabut dir al Tribunal si l’advocat d’Alberto González Amador, la parella d’Isabel Díaz Ayuso, va demanar empara a la institució quan el ministeri públic va difondre les dades i els correus sobre l’acord de conformitat que negociava amb la fiscalia.
Ribon ha anat per feina i ha assegurat que la Fiscalia podia haver “desmentit” la informació publicada la nit del 13 de març de 2024, en la qual es detallava que el ministeri públic havia ofert un acord a González Amador per reduir una condemna per dos delictes de frau fiscal i esquivar la garjola. Pel degà, n’hi hauria hagut prou que la Fiscalia desmentís la informació de qui havia tingut la iniciativa del pacte sense haver de “revelar” el contingut dels mails intercanviats entre el fiscal del cas, Julián Salto, i la defensa de la parella d’Ayuso, dirigida per Carlos Neira.
Precisament, per difondre aquesta nota de premsa amb les dades dels correus és la causa per la qual Garcia Ortiz seu al banc dels acusats. Les sis acusacions populars i la particular li demanen fins a sis anys de presó i 12 d’inhabilitació per un delicte de revelació de secrets.
Sorpresa
Ribón ha narrat que el 14 de març, just després de la publicació de la nota de premsa, que informava dels detalls de com s’havia gestat l’acord, va parlar amb la Fiscal en cap de Madrid, Pilar Rodríguez, que li va confessar que se sentia com un sandvitx entre els fets i la nota de premsa. Ribon es va queixar perquè s’havia vulnerat la confidencialitat entre advocat i fiscalia i, per tant, se’n ressentia la defensa perquè “sense confidencialitat no hi ha una defensa lliure”.
L’endemà, 15 de març, es va reunir amb el Fiscal General de l’Estat i tres membres més del ministeri públic, on va retreure que podien haver “desmentit la informació” i no difondre el contingut ni les dades dels mails entre advocats i fiscal. Una trobada en la qual va exigir que s’obrís una investigació sobre la filtració de la informació. Ara bé, preguntat per l’advocacia de l’Estat que defensa Garcia Ortiz, ha reconegut que no sabia si l’advocat de González Amador havia demanat empara al Col·legi. “No em consta”, ha afegit. El degà també ha admès que només els ha preocupat la nota de premsa de fiscalia i no pas les publicacions d’altres mitjans que van avançar l’acord.