El judici al Fiscal General de l’Estat, Álvaro García Ortiz, ha encetat aquest matí la seva recta final. Amb els darrers testimonis, importants, per altra banda, abans que hagi de declarar com a imputat després que testifiquin els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO) que van investigar el cas.
El matí ha estat profitós per la defensa del fiscal general, arran de la testifical del degà del Col·legi d’Advocats de Madrid, Eugenio Ribón, que ha hagut d’admetre que l’advocat de Alberto González Amador, la parella d’Isabel Díaz Ayuso, no va demanar empara a la institució per la suposada filtració de la negociació de la conformitat del seu client amb la fiscalia. Un testimoni que no ha agradat a l’enorme col·lectiu de lletrats de Madrid en considerar que vulnerava el principi de neutralitat. També del fiscal delegat de Protecció de Dades, Agustín Hidalgo de Murillo, que ha assegurat al Tribunal, que presideix Andrés Martínez Arrieta, que García Ortiz podia esborrar dades del seu mòbil sense que suposi un problema de confidencialitat.
A la tarda, però, les coses encara s’han posat millor pel Fiscal General, amb la testifical del periodista de la ‘Cadena SER’ Miguel Ángel Campos, que va publicar el mail de la negociació. Campos ha negat haver rebut el correu de García Ortiz, el correu que la defensa de González Amador, va enviar el 2 de febrer de 2024 al departament de delictes econòmics de la Fiscalia per esquivar la garjola. Un testimoni que bé val una absolució.
“No”: la resposta directa a una pregunta clau que exculpa García Ortiz
“¿Aquesta font a què fa referència és el fiscal general?”, li ha preguntat la fiscalia, que no ha presentat acusació. La resposta, curteta i al peu: “No”. Un adverbi contundent, perquè precisament, el fiscal general està acusat -i li demanen fins a sis anys de presó- d’haver filtrat aquest correu la nit del 13 de març de 2024. Segons ha relatat Campos al Tribunal, va tenir accés al mail la tarda del 13 de març, hores abans que El Mundo publiqués la informació en base un altre correu electrònic sobre el pacte ofert a González Amador. Una dada interessant perquè el fiscal general no va tenir accés a la cadena de mails fins a les 21.59 hores del mateix dia 13.
El periodista ha recordat que estava al cas des que elDiario.es va publicar el 12 de març que la parella d’Ayuso estava investigada per frau fiscal. Va trucar a diverses portes i va assolir que una font li digués que va ser la defensa qui va proposar un acord a la Fiscalia. Necessitava una prova i li va oferir anar a un despatx -que no aclarit si oficines institucionals o privades pel dret de reserva de fonts-. Hi va anar amb taxi i va veure el mail i va prendre apunts, perquè no li van donar còpia ni li van deixar fer fotos. La font també li va demanar que no publiqués la informació. Però un cop la va publicar El Mundo, la font li va permetre publicar la informació. També va trucar al fiscal general, però li va saltar la bústia de veu.
Per altra banda, el que era subdirector d’El País, José Manuel Romero, que ha assegurat que sabia des del dia 12 de març, “abans” que el fiscal general, que la defensa de González Amador buscava pactar. Una informació que coincideix amb els periodistes que van testificar en la primera ronda de testimonis. Romero ha certificat que la font era “molt solvent” i era de la fiscalia de Madrid. Una bona jornada, per Álvaro García Ortiz.