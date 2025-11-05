Tercera jornada del judici al fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, per revelació de secrets. Una vista oral plagada de protagonistes de la complexa biosfera judicial i política del Madrid de l’Ibex-35, del poder de l’alt funcionariat de l’Estat i de les adjudicacions del Butlletí Oficial de l’Estat. La jornada d’avui continuava el to polític amb la vista que va acabar dimarts a la tarda. En concret, han pujat a l’estrada dos testimonis que, a priori, van participar en l’ús polític de la filtració amb què acusen el fiscal general, és a dir, d’un mail de l’advocat d’Alberto González Amador, -parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso- on proposava al ministeri fiscal un acord per evitar una pena de presó reconeixent l’autoria de dos delictes de frau fiscal.
Així, el tribunal, que presideix amb paciència Andrés Martínez Arrieta, ha parat l’orella a l’exlíder del PSOE de Madrid Juan Lobato i l’excàrrec de la Moncloa Pilar Sánchez Acera. Dos testimonis que havien de servir per escatir si la Moncloa havia filtrat informació sobre González Amador que serviria per batallar políticament amb Ayuso. En concret, Sánchez Acera, el matí del 14 de març, hauria enviat un missatge amb el mail objecte del judici a Lobato, perquè el fes anar durant la sessió de control a la cambra madrilenya. Lobato va preguntar d’on havia sortit el mail i Sánchez Acera li va respondre que els mitjans ja la tenien. Una explicació que no va acabar de convèncer Lobato, que, previsor la va advertir que calia estar-ne segurs perquè, si no, “semblava que li havia passat la fiscalia”.
Les testificals han estat previsibles. Lobato, que “per prudència ja va fer una acta notarial” amb els whatsapps intercanviats amb Sánchez Acera, ha carregat contra la filtració de dades personals de polítics i ha dirigit crítiques contra l’advocat de González Amador. També va deixar constància del missatge que va remetre a l’exsecretari de Comunicació de la Moncloa, Francesc Vallès, que no va tenir contesta. De fet, Vallès va testificar a la sessió d’ahir. Pel que fa a Sánchez Acera, s’ha mantingut en el seu tretze són tretze, i ha defensat que el mail li va arribar a través de la premsa i no pas de la fiscalia.
Testificar i opinar
La ronda de testimonis d’avui venia amb el preàmbul de la vista d’ahir, en què el protagonisme va ser per als directors de comunicació de la Fiscalia General de l’Estat i de la Fiscalia de Madrid –Mar Hedo i Íñigo Corral-, així com del cap de gabinet de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, àlies MAR, i la mateixa parella de la líder del PP, peça indispensable de la trama. Al capdavall, és l’acusació particular, i qui sosté la causa -més enllà de les acusacions populars- perquè el ministeri fiscal no acusa i demana l’absolució. González Amador va carregar els neulers i va acusar el fiscal general d’haver-lo “matat” amb la suposada filtració, tot i haver reconegut el seu frau fiscal.
Lobato ha aprofitat el seu testimoni per reflexionar en veu alta sobre el vessant polític del cas. “És una vergonya que es defraudi fiscalment i que es propaguin mentides”, ha exclamat l’exlíder del PSOE madrileny. I ha afegir que és “incorrecte” que “es revelin dades de caràcter reservat, ho hagi fet qui ho hagi fet”. “Hem de reflexionar sobre les filtracions de caràcter reservat i el seu ús polític”, ha remarcat. “En general, és una cosa que cal perseguir”, ha reblat. Tot i això, ha criticat “certa intencionalitat política”, de l’advocat de González Amador.
“No vaig tenir el mail”
Sánchez Acera ha ressaltat que mai va tenir el mail, sinó que va rebre una imatge “d’un document diferent” que no tenia dades de qui anava dirigit ni data, “només el segell del despatx d’advocats” que es comunicava amb la fiscalia. “Vull deixar clar que jo no rebo el correu de 2 de febrer, el famós correu del 2 de febrer”, ha exclamat. Sánchez Acera ha repetit la seva versió dels fets ja exposada en la instrucció del jutge Ángel Hurtado. Ha reiretrat El document li va arribar a través d’un mitjà de comunicació -sense dir-ne quin ni el periodista- i que no li va enviar la fiscalia. Caldrà ara veure que expliquen els periodistes.