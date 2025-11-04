“M’ha matat públicament i m’ha convertit en el delinqüent confés del Regne d’Espanya”. Amb aquest to de tragèdia de Lope de Vega, ha testificat l’home que volia pactar amb la fiscalia per un delicte fiscal i esquivar la presó. Ha estat Alberto González Amador, parella de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. González Amador, a més, és el querellant i acusació particular contra el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, en la vista oral per un delicte de revelació de secrets. En concret, González Amador acusa el fiscal general d’haver filtrat un correu del seu advocat, Carlos Neira, oferint al fiscal de delictes econòmics que l’empaitava un acord per escapar de la garjola.
Aquesta tarda la sala de vistes semblava l’escenari d’El Caballero de Olmedo, de l’autor madrileny de tragicomèdies, quan González Amador s’ha enfilat a l’estrada per denunciar no només la suposada filtració dels mails, sinó la cronologia de com van anar les negociacions que el ministeri públic va difondre a través d’una nota de premsa. “Per a tothom, a partir d’aquell dia, entre la nota de la Fiscalia i la publicació del mail, jo vaig esdevenir el delinqüent confés del Regne d’Espanya”, ha conclòs. I ha afegit més agror definint el seu estat després de la suposada filtració: “Estava mort”. Un context que li ha servit per assenyalar el culpable de la seva dissort: “El senyor García Ortiz m’havia matat públicament; m’havia destrossat”.
El cap de gabinet hi posa més salsa
Per si amb la declaració de la parella d’Ayuso no n’hi havia prou, ha entrat en escena un expert de la comunicació pública com és el cap de gabinet d’Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, àlies MAR, persona fonamental per entendre l’entramat de la causa. Rodríguez ha intentat capgirar la situació, afegint l’element personal de la denúncia contra González Amador. D’aquesta manera ha remarcat que, a parer seu, és “indissoluble” la condició de ser parella d’Ayuso si li fan una inspecció fiscal. Una nansa que ha utilitzat per ubicar la mà de la Moncloa rere la suposada filtració.
Així, a preguntes de l’advocada de García Ortiz, Consuelo Castro, ha admès que tant Ayuso com ell mateix van titllar de “tèrboles” la inspecció, la denúncia i la filtració. “Si vostè té 22 ministres insultant tot el dia i el president del govern insultant des del Congrés dels Diputats i tot l’aparell de l’Estat, segur que pensaria el mateix que jo”, ha argumentat MAR. En tot cas, la mà dreta d’Ayuso ha admès que va difondre el mail per “obligació” a través d’un xat de premsa per “desmentir” la notícia de la Sexta que atribuïa la iniciativa de l’acord a González Amador. MAR ha defensat que l’acord el va buscar fiscalia i que es va “aturar per ordre dels de dalt”. Ara bé, ha reconegut que frenar l’acord per ordre de la fiscalia general només era una “deducció lògica” perquè: “Qui ho pararia? Ho pararia algú des de baix?”. Una pregunta força pertinent si es formula sobre les conseqüències d’aquest judici. Qui i com es pararà tot això?