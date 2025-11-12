A l’atac, però amb precaucions de no atorgar el rol de fiscalia a l’ombra -com s’ha fet històricament- amb les acusacions populars de caràcter polític. Aquesta tarda, el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, s’ha assegut al banc dels acusats per respondre de l’acusació de revelació de secrets davant la sala segona del Tribunal Suprem que presideix Andrés Martínez Arrieta. Conscient de la importància de la imatge que suposa una imatge inèdita com és que per primera vegada un Fiscal General és interrogat com a acusat, ha marcat també les seves regles del joc. S’ha tret la toga i ha advertit com seria la seva declaració.
Així només seure a l’estrada ha deixat clar que no contestaria a les acusacions i no se n’ha estat de carregar els neulers contra la defensa d’Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, que ha titllat de “deslleial”. De fet, s’asseu a la banqueta arran de la filtració d’un correu que demostrava la negociació entre l’advocat d’Amador, per aconseguir una conformitat per dos casos de frau fiscal i esquivar la presó. Uns fets pels quals li arriben a demanar 6 anys de presó i 12 d’inhabilitació.
Entrant ja en el fons dels interrogatoris, Garcia Ortiz ha sentenciat que ell “no va afer arribar cap mail” a cap periodista. Tot plegat, en el context que el seu lletrat, l’advocat de l’Estat, José Ignacio Ocio, que les respostes del seu client, en cap cas, podien avalar la diligència dels escorcolls al seu despatx i als seus dispositius mòbils. De fet, ha remarcat que la defensa continua insistint que és “nul·la de ple dret”. En aquest sentit, cal recordar que els agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que van instruir el cas han admès que es van passar de frenada confiscant dades.
Una actuació “deslleial”
Garcia Ortiz no ha tingut miraments per expressar les seves raons per la negativa a respondre a les acusacions populars i en especial a la particular de González Amador. Així ha assegurat que el desenvolupament del cas l’ha portat a pensar “que hi ha una actuació -entenc- deslleial, no amb l’acusat, és clar, sinó amb el tribunal”. En aquest sentit, ha recordat que la causa es va iniciar amb una querella que si bé ha de contenir “les dades necessàries per traslladar al tribunal els antecedents de fet certs i necessaris per descobrir la veritat”. Ara bé, a parer del fiscal general, aquesta premissa no s’ha complert perquè “s’ha reconduït el relat del procés contra ell”.
Així ha recordat al Tribunal que la querella no recollia que el correu clau de la presumpta filtració, de dos de febrer de 2024, es va enviar per part de la seva defensa no només a la Fiscalia de Delictes Econòmics, a un compte genèric, sinó a un advocat de l’Estat. “Si ho hagués inclòs, potser no s’haurien dirigit les indagacions només contra la Fiscalia i, específicament, contra el fiscal general”, ha reflexionat. En la mateixa línia, ha afegit que és el mateix perjudicat, en aquest cas la parella de Díaz Ayuso, qui entrega al cap de gabinet de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, alies MAR, el mail de l’acord amb la fiscalia.
En el paquet hi ha inclòs un tercer moviment, en concret, que no esmentar a la instrucció que el mateix MAR, havia enraonat amb un periodista de El Mundo. “Aquestes tres actuacions, omeses en el relat de fets de la querella, i només descobertes en la instrucció del procediment, semblen allunyades de la bona fe processal i del respecte que tots devem al procés”, ha defensat. Per reblar el clau, Garcia Ortiz ha subratllat que González Amador no ha demanat responsabilitat civil de l’Estat per intentar que tota la pena recaigui sobre l’acusat. “Una pena anticipada”, ha descrit.