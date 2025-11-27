Querella dels Comuns contra un magistrat del Suprem pel cas del fiscal general

Cop d’efecte en el cas del fins fa només uns dies fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz. Els Comuns s’han querellat aquest dijous contra el magistrat Andrés Martínez Arrieta, president de la sala del Penal del Tribunal Suprem, per “revelació de secrets”. En concret, la demanda l’ha presentada eurodiputat de la formació Jaume Asens, que basa l’acció judicial en uns fets que van tenir lloc el passat 18 de novembre, quan el jutge, en ple període de deliberacions sobre la sentència de l’aleshores fiscal general de l’Estat Álvaro García Ortiz, va intervenir com a ponent en un curs organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid (ICAM), entitat que exercia l’acusació popular en aquella mateixa causa.
Segons explica el partit en un comunicat, Martínez Arrieta va cloure una intervenció en aquest curs amb la frase: “Acabo perquè he de posar la sentència del fiscal general de l’Estat“. Aquesta afirmació “pronunciada en to jocós i seguida de rialles del públic”, constitueix una “revelació explícita d’informació reservada” sobre “l’estat intern de les deliberacions, el canvi de ponent respecte de la magistrada designada inicialment, l’existència d’una majoria formada i l’orientació de la sentència”, assenyala l’eurodiputat.
En la mateixa línia, els Comuns consideren que la “participació simultània” de tres magistrats del Suprem a l’acte organitzat per una de les parts acusadores “compromet greument l’aparença d’imparcialitat” de l’òrgan judicial, “en contra de la doctrina reiterada del Tribunal Europeu de Drets Humans, que exigeix no només la imparcialitat real, sinó també l’aparença d’imparcialitat”.
Defensar l’interès públic després de la inhabilitació
Al seu torn, Asens ha afirmat que la querella té l’objectiu de defensar “l’interès públic” i “el principi d’igualtat davant la llei”, i que casos com aquest “no han de quedar sense control judicial quan afecten el cor mateix del sistema democràtic: la independència i la neutralitat dels tribunals”. Cal recordar que aquest moviment del partit té lloc després fer-se pública la condemna precisament del Suprem contra García Ortiz per un delicte de revelació de secrets. Amb aquest veredicte, l’alt tribunal l’inhabilitava per al càrrec de fiscal general durant dos anys per la filtració d’informació privada de l’empresari Alberto González Amador, parella d’Isabel Díaz Ayuso.