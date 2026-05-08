La Fiscalia del Tribunal Suprem ha registrat un escrit de vuit folis amb què avala la petició de concedir un indult parcial a l’exfiscal general de l’Estat Álvaro García Ortiz, condemnat per revelació de dades de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. L’informe, signat per la tinent fiscal del Tribunal Suprem considera que és procedent reduir la pena d’inhabilitació amb el benentès que la condemna ja ha fet la feina i, a més, que les conseqüències han estat “intenses i desproporcionades”.
A l’escrit, la fiscalia aporta com argument l’absència d’antecedents penals, la inexistència d’enriquiment personal, la impossibilitat pràctica de reincidència i l’enorme repercussió pública del cas. De fet, retreu que el cas i la condemna ha comportat una “incidència desorbitada” sobre la reputació i la carrera professional de l’exfiscal general.
Ni la pena, ni la multa
En l’informe, la tinent fiscal sí que admet que l’indult només pot ser parcial perquè la condemna ja s’ha executat i perquè la multa de 7.200 euros i la indemnització de de 10.000 euros al perjudicat ja s’han liquidat. Per tant, demana acabar amb la inhabilitació que, en principi, hauria d’allargar-se fins el desembre de 2027. Val a dir, que el ministeri fiscal ressalta que aplicar l’indult “no esborraria la condemna ni revisaria els fets provats, sinó que únicament avançaria els terminis de cancel·lació dels antecedents penals”.
Álvaro García Ortiz, va ser condemnat, no sense polèmica interna per la poderosa sala penal del Tribunal Suprem. El tribunal va considerar que havia comès un delicte de revelació de secrets, pel qual el va condemnar a una pena a 2 anys d’inhabilitació per al càrrec de fiscal general de l’Estat. La fiscalia no va acusar i l’Advocacia de l’Estat es va fer càrrec de la seva defensa.