Aquest matí s’ha iniciat un estrany ritual, més per inèdit, que pel funcionament dels judicis penals. El judici al Fiscal General de l’Estat, Álvaro Garcia Ortiz, per revelació de secrets, ha començat quan passaven pocs minuts de les deu del matí. Un inici que ha complert amb el primer element indispensable abans d’iniciar una vista oral. En concret, la pregunta del president del Tribunal a l’acusat, en aquest cas, el president de la poderosa sala penal del Tribunal Suprem el magistrat Andrés Martínez Arrieta, si “es considera autor responsable dels delictes que se li imputen”. Garcia Ortiz ha contestat de manera tan evident com contundent: “No”. El judici ha continuat amb les qüestions prèvies abans d’entrar en la pràctica de la prova, els testimonis.
El tribunal ha permès que Garcia Ortiz vestís toga i s’assagués al costat dels seus advocats defensors a l’estrada, un dret que li reserva la llei d’Enjudiciament Criminal, als que són jutjats en la seva condició de juristes. García Ortiz ha sortit de la seu de la Fiscalia General de l’Estat a cinc minuts de tres quarts de deu, acompanyat d’un grup de fiscals que han volgut mostrar-li el seu suport explícitament. En cotxe oficial, i sol, ha arribat a la porta d’autoritats del Tribunal Suprem, on també hi havia un grup de persones fent-li costat que l’han aplaudit. Així com un nodrit grup de periodistes. De fet, fonts del departament de premsa de l’alt tribunal asseguren que s’han acreditat més de dos-cents periodistes d’una seixantena de mitjans.
Penes dures
La vista oral és per un delicte de revelació de secrets. En detall, que el fiscal general hauria filtrat a la cadena Ser un mail de negociació entre la fiscalia i l’advocat d’Aberto González Amador, la parella d’Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, on reconeixia un delicte fiscal a canvi d’una rebaixa de la pena substancial. És la primera vegada que un cap del Ministeri Públic s’asseu a la banqueta i s’enfronta a peticions de fins a sis anys de presó, 12 anys inhabilitació i un desemborsament superior a 400.000 euros. Ara bé, sense acusació de fiscalia, però sí amb l’acusació particular de la parella d’Ayuso i de sis acusacions populars de caràcter polític i institucional.
Els testimonis previstos per aquest dilluns seran Julián Salto, el fiscal que va investigar González Amador per delictes fiscals i que negociava una conformitat amb el seu client. Va ser l’encarregat de remetre a García Ortiz la cadena d’emails en què se centra el cas, entre ells el presumptament filtrat la nit del 13 de març del 2024 pel fiscal general a la Cadena SER. En segon terme, serà el torn Pilar Rodríguez, cap de la Fiscalia de Madrid que va estar imputada, però a qui la Sala d’Apel·lació del Tribunal Suprem va estalviar-li el judici.
En tercer terme, l’agenda preveu Almudena Lastra, cap de la Fiscalia Superior de Madrid que ja va testificar en instrucció que va preguntar directament a García Ortiz si era l’autor de la filtració i que ell li va respondre: “Ara Això no importa“. Tancarà la vista del matí Diego Villafañe, home de confiança del fiscal general que hauria demanat l’expedient de González Amador. A la tarda, està previst que testifiquin els caps de premsa de la Fiscalia General de l’Estat i de la Fiscalia de Madrid, dos noms clau per saber el camí que va seguir la publicació de la nota de premsa emesa a les 10.20 del 14 de març del 2024, per la qual va començar la causa.