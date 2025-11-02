Una sorpresa temporal perquè de contingut no ho era tant. La sala Tercera del Tribunal Suprem, la contenciosa administrativa, va dictar una breu, però contundent providència amb la qual acabava el cas del fiscal Ignacio Stampa. Un procés llarg i que ha enterbolit la imatge del ministeri públic, sobretot durant la direcció de Dolores Delgado, i de l’actual fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, que va executar una investigació i posterior sanció, en el marc de la macrocausa Tàndem del Jutjat Central d’Instrucció número 6 de l’Audiència Nacional que investigava els negocis i les perquisicions del comissari d’intel·ligència jubilat José Manuel Villarejo. De fet, el fiscal Stampa va ser un dels dos fiscals que va destapar una causa on ha aparegut tota la claveguera de l’Estat.
Stampa va ser apartat quan van aparèixer àudios de Villarejo amb Delgado, quan era la fiscal en cap antiterrorista a l’Audiència Nacional. Després d’un llarg camí processal i administratiu, i amb bona part de l’aparell de la fiscalia fent-li el buit, el passat 17 de febrer, la sala contenciosa administrativa de l’Audiència Nacional condemnava al ministeri de Justícia a indemnitzar amb 4.000 euros a l’exfiscal anticorrupció. L’advocacia de l’Estat va presentar un recurs de cassació i la sala contenciosa ha decidit no admetre’l ni a tràmit. En la resolució, a la que ha tingut accés El Món, els magistrats són contundents. Ni cap motiu dels al·legats justifiquen el recurs i si hi hagués motius, tampoc tindrien “interès cassacional”. La decisió acaba un camí que restableix Stampa al seu lloc, precisament, un fiscal que ara ha denunciat Leire Díaz, la fontanera del PSOE, per les seves activitats contra la fiscalia anticorrupció.
Avís de l’Audiència Nacional
La resolució de l’Audiència Nacional ja va ser una dura cleca a García Ortiz perquè Stampa havia recorregut la seva decisió d’investigar-lo “per inspiració de la Fiscalia General de l’Estat”, en mans de Delgado. Ara el Suprem ni entra a discutir els fets i dona per bona la indemnització. Les sospites van ser sobre la presumpta relació amb una de les advocades de Podemos en la peça separada del cas Dina, dins la macrocausa Tàndem.
Els magistrats van concloure que la investigació contra Stampa, dirigida des de la secretaria general tècnica, aleshores en mans de García Ortiz, es va “allargar de manera innecessària” quan les primeres perquisicions no havien donat cap resultat. “El manteniment de la investigació prèvia, quan estava en trànsit de resolució el concurs a la Fiscalia Anticorrupció, en què Stampa concorria com a aspirant, va impedir que el seu expedient personal aparegués sense tatxa”, assegurava la resolució.
És a dir, que Stampa es va quedar sense poder concórrer a la plaça definitiva d’Anticorrupció per una investigació que es portava des del despatx de García Ortiz. Un fet que, segons l’Audiència, “va posar en dubte la professionalitat, fama, bon nom, comportament ètic” del fiscal Stampa. Per això, va considerar que l’actuació de la Fiscalia li va provocar un dany moral que implicava una indemnització de 4.000 euros. Una decisió que ara ha estat confirmada pel Tribunal Suprem.