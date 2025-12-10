Una nova clau de volta. Agents de la Guàrdia Civil han detingut Leire Díaz, la lampista del PSOE aquest migdia al seu domicili. Si bé en un principi s’ha difós que la detenció s’havia dut a terme en el marc de la investigació que es porta a terme en el Jutjat d’Instrucció número 9 de Madrid arran de les denúncies dels fiscals Ignacio Stampa i José Grinda contra l’exmilitant socialista, pocs minuts després, fonts del cas han advertit que l’arrest s’havia practicat per ordre de l’Audiència Nacional i la fiscalia anticorrupció per unes contractacions públiques de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI). La causa està sota secret sumari i Díez es troba en dependències de l’institut armat. Díez havia estat responsable de Filatèlia i Relacions Institucionals de Correus. La Guàrdia Civil també ha detingut Vicente Fernández, expresident de la SEPI.
Un empresari i un periodista, també investigats
Díez ha estat l’epicentre d’una operació que es relacionava amb la claveguera del PSOE, on ja ha declarat com a imputada. Una causa on també té com a investigats, l’empresari Javier Pérez Dolset i el periodista català Pere Rusiñol. Un cas que ha anat agafant embranzida després que es difonguessin àudios on intentava obtenir informació de comandaments de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, encarregada de les investigacions que assetgen el PSOE i els seus exdirigents. Així mateix, també buscaven informació delicada sobre la fiscalia anticorrupció. De fet, Leire afirmava que era periodista i que recollia informació sobre les clavegueres de l’Estat.