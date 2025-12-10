Una nueva clave de bóveda. Agentes de la Guardia Civil han detenido a Leire Díaz, la fontanera del PSOE este mediodía en su domicilio. Aunque en un principio se difundió que la detención se había llevado a cabo en el marco de la investigación que se lleva a cabo en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid a raíz de las denuncias de los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda contra la exmilitante socialista, pocos minutos después, fuentes del caso advirtieron que el arresto se había practicado por orden de la Audiencia Nacional y la fiscalía anticorrupción por unas contrataciones públicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La causa está bajo secreto de sumario y Díez se encuentra en dependencias del instituto armado. Díez había sido responsable de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos. La Guardia Civil también ha detenido a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI.

La exconcejal socialista Leire Díez a la salida de la sede del PSOE en Ferraz / Europa Press

Un empresario y un periodista, también investigados

Díez ha sido el epicentro de una operación que se relacionaba con la cloaca del PSOE, donde ya ha declarado como imputada. Una causa donde también están investigados el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista catalán Pere Rusiñol. Un caso que ha ido tomando impulso después de que se difundieran audios donde intentaba obtener información de mandos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, encargada de las investigaciones que acosan al PSOE y a sus exdirigentes. Asimismo, también buscaban información delicada sobre la fiscalía anticorrupción. De hecho, Leire afirmaba que era periodista y que recogía información sobre las cloacas del Estado.