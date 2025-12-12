La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se ha presentado este viernes en las oficinas de Correos y las sedes de dos ministerios, el de Hacienda y el de Transición Ecológica, para solicitar documentación relacionada con la causa por la que ha sido detenida Leire Díez, la lampista del PSOE. La UCO busca documentación que tenga alguna relación con el caso que involucra a la propia Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Vicente Fernández, y al empresario Antxón Alonso, los tres detenidos esta semana. En Hacienda se ha solicitado información sobre la SEPI, mientras que en Transición Ecológica se han pedido información y documentos a la Secretaría de Energía y Medio Ambiente.

Según han comentado fuentes del Ministerio de Transición Ecológica a la ACN, agentes de la UCO se han personado este viernes en sus dependencias para solicitar dos expedientes administrativos: “No se ha tratado de un registro, sino exclusivamente de una solicitud formal de información”, apuntan. Desde el departamento que encabeza Sara Aagesen apuntan que han facilitado “con rapidez y total colaboración” la documentación requerida. Según confirman fuentes de la policía española a Europa Press, los agentes también han solicitado expedientes a Patrimonio del Estado y el Tribunal de Recursos Contractuales.

Las detenciones, los registros y los requerimientos de información forman parte de una operación en marcha que mantienen los agentes de la UCO por orden del juez Antonio Piña, en el marco de una causa que se mantiene bajo secreto de sumario, que ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y en la que se investigan presuntos delitos que son prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Los tres detenidos, Díez, Alonso y Fernández, pasarán a disposición judicial este sábado a las diez de la mañana, momento en que el juez decidirá si los deja en libertad, o los envía a prisión provisional hasta la resolución de la causa.

La exconcejal socialista Leire Díez a la salida de la sede del PSOE en Ferraz / Europa Press

El PP aprovecha para pedir la dimisión de Sánchez

Ante las actuaciones de la Guardia Civil en los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, también en Correos, el Partido Popular ha aprovechado la oportunidad para volver a pedir la dimisión del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. «La Guardia Civil está en estos momentos, mientras escribes este tuit, en Correos, Hacienda y Transición Ecológica«, ha asegurado la portavoz del grupo popular en el Congreso, Ester Muñoz, en referencia al mensaje de Sánchez difundiendo en las redes sociales su entrevista en la revista italiana L’Espresso después de haber sido designado como persona del año. «Vuelve de Narnia, dimite y convoca elecciones», ha sentenciado la dirigente de los populares.