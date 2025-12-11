La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detuvo el miércoles al empresario Antxon Alonso en la misma trama que llevó al arresto de la fontanera del PSOE, Leire Díez, y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández. Alonso es propietario de Servinabar 2000, una empresa navarra vinculada al exsecretario de organización del partido, Santos Cerdán, según las investigaciones realizadas por la misma UCO.

No te lo puedes perder Locura por conseguir entradas para la gira mundial de Rosalía

También Fernández estuvo dado de alta entre 2021 y 2023, años después de haber presidido la SEPI. Cabe recordar que fue destituido por su imputación en el caso del contrato de la mina andaluza de Aznalcóllar, un caso del que fue absuelto la semana pasada. En julio de este año, el PP exigió la comparecencia de Fernández en el Senado en el marco del caso Koldo, por su relación con Servinabar.

Leire Díez responde a Víctor de Aldama en un encuentro el pasado 4 de junio Carlos Luján / Europa Pres

Fuentes del instituto armado aseguran que no hay más detenciones previstas para la nueva fase del caso. Sin embargo, ya han activado registros en varias empresas vinculadas a Servinabar. Los agentes se han trasladado a las sedes de negocios situadas en Madrid, Sevilla y Zaragoza, todos ellos relacionados con Cerdán. Los tres detenidos deberán pasar a disposición judicial en un máximo de 72 horas. Por lo tanto, deberán presentarse ante la Audiencia Nacional entre este mismo jueves y sábado. Quedará en manos del titular del Juzgado Central de Instrucción número 60, Antonio Piña, la decisión de enviarlos a prisión provisional o dejarlos en libertad; así como qué medidas cautelares se deberían aplicar.

La trama Leire

La Guardia Civil anunció el miércoles la detención de Díez por orden de la Audiencia Nacional, inmersa en una investigación de la Audiencia Nacional y la fiscalía anticorrupción por varias contrataciones públicas dentro de la SEPI. Díez trabajó entre 2018 y 2021 en Enusa, la pública dedicada al sector nuclear que depende de la sociedad de participaciones industriales. Habría sido en este período, según fuentes socialistas aseguran al medio madrileño elDiario.es, que habría entrado en contacto con Vicente Fernández.