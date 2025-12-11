La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil va detenir dimecres l’empresari Antxon Alonso en la mateixa trama que va portar a l’arrest de la lampista del PSOE, Leire Díez, i a l’expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) Vicente Fernández. Alonso és propietari de Servinabar 2000, una empresa navarresa vinculada a l’exsecretari d’organització del partit, Santos Cerdán, segons les investigacions que ha dut a terme la mateixa UCO.
També Fernández hi va estar donat d’alta entre el 2021 i el 2023, anys després d’haver presidit la SEPI. Cal recordar que va ser destituït per la seva imputació en el cas del contracte de la mina andalusa d’Aznalcóllar, un cas del qual va ser absolt la setmana passada. El juliol d’enguany, el PP va exigir la compareixença de Fernández al Senat en el marc del cas Koldo, per la seva relació amb Servinabar.
Fonts de l’institut armat asseguren que no hi ha més detencions previstes per a la nova fase del cas. Tot i això, ja han activat registres en diverses empreses vinculades a Servinabar. Els agents s’han traslladat a les seus de negocis situats a Madrid, Sevilla i Saragossa, tots ells relacionats amb Cerdan. Tots tres detinguts hauran de passar a disposició judicial en un màxim de 72 hores. Per tant, s’hauran de personar davant l’Audiència Nacional entre aquest mateix dijous i dissabte. Quedarà en mans del titular del Jutjat Central d’Instrucció número 60, Antonio Piña, la decisió d’enviar-los a presó provisional o deixar-los en llibertat; així com quines mesures cautelars s’hi haurien d’aplicar.
La trama Leire
La Guàrdia Civil va anunciar dimecres la detenció de Díez per ordre de l’Audiència Nacional, immersa en una investigació de l’Audiència Nacional i la fiscalia anticorrupció per diverses contractacions públiques dins la SEPI. Díez va treballar entre el 2018 i el 2021 a Enusa, la pública dedicada al sector nuclear que depèn de la societat de participacions industrials. Hauria estat en aquest període, segons fonts socialistes asseguren al mitjà madrileny elDiario.es, que hauria entrat en contacte amb Vicente Fernández.