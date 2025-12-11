Els usuaris de les Terres de l’Ebre ja es comencen a preparar per a l’estocada de mobilitat que suposaran les noves obres del corredor mediterrani, previstes per a finals de l’any vinent. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l’Ebre i Priorat celebra que el govern espanyol enllesteixi el tan reivindicat corredor mediterrani, però exigeix que s’habilitin els mitjans perquè les comunicacions de l’Ebre cap a Tarragona i Barcelona no tornin a col·lapsar, tal com ja va passar durant el tall per les obres del Túnel de Roda de Berà. Tal com queda detallat en la Declaració sobre la xarxa 2026 d’Adif, el canvi d’ample de via en el tram entre Castelló i la Boella (Tarragona) suposarà “el tall total” de la via entre novembre de l’any que ve i l’abril del 2027. Unes obres que preocupen a la plataforma d’usuaris, malgrat que les consideren “imprescindibles”.
Des de l’agrupació de passatgers de la zona, una de les més abandonades a nivell d’infraestructures, exigeixen que aquestes noves obres del corredor mediterrani vagin acompanyades “d’una planificació ben feta” i alternatives per als viatgers, que ja es preveu que seran els trasllats en autobusos. Segons els càlculs de la gestora de les infraestructures del servei ferroviari, el tall de cinc mesos que arrencarà d’aquí a un any afectarà una quarantena de trens de passatgers diaris, a més de prop d’una desena de trens de mercaderies i alguns trens d’operadors privats, cosa que condiciona la mobilitat amb transport públic del territori.
Retallada dels serveis a les Terres de l’Ebre
La plataforma Trens Dignes demana que un cop finalitzades les actuacions del corredor es puguin recuperar tots els serveis ferroviaris que ha perdut el territori. En concret, la portaveu de l’agrupació, Cinta Galiana, recorda que actualment ja no és possible viatjar amb trens semidirectes ni a Barcelona ni a Tarragona, que és la capital provincial. Només hi ha un tren semiràpid, l’Avant que connecta amb l’estació d’alta velocitat del Camp de Tarragona: “És imprescindible que torni a haver-hi els dos semidirectes que ens han tret i que l’Avant arribi a Barcelona per poder entrar a estudiar o treballar a les vuit del matí”, exclama la portaveu de la plataforma en declaracions a l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Aquests, però, no són els únics serveis que s’han perdut en l’última dècada: “Entenem que en vint anys gairebé no es va fer res en infraestructures ni en manteniment ni en maquinària, però les solucions ara han de ser més pràctiques i més factibles. No podem deixar les Terres de l’Ebre aïllades quan des de Tarragona surt un tren cada mitja hora cap a Barcelona“, remarca Cinta Galiana.
Des de la plataforma lamenten que el “greuge comparatiu” de mobilitat amb altres territoris del país és “enorme”. De fet, per tal d’expressar el seu malestar, Trens Dignes ha convocat una manifestació per al pròxim dissabte 20 de desembre a l’Aldea, amb l’objectiu de pressionar l’administració catalana per millorar la mobilitat, tant de trens com de busos. També exigeixen que es faci l’estació intermodal de l’Aldea i una de més petita a Móra la Nova. Dues reclamacions que fa anys que s’arrosseguen, i que continuen sense resposta: “No volem que les Terres de l’Ebre siguin la Catalunya buidada i envellida en què s’estan convertint”, conclou Cinta Galiana.