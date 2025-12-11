Los usuarios de las Tierras del Ebro ya comienzan a prepararse para el golpe a la movilidad que supondrán las nuevas obras del corredor mediterráneo, previstas para finales del próximo año. La plataforma Trens Dignes de las Tierras del Ebro y Priorat celebra que el gobierno español finalice el tan reivindicado corredor mediterráneo, pero exige que se habiliten los medios para que las comunicaciones del Ebro hacia Tarragona y Barcelona no vuelvan a colapsar, tal como ya ocurrió durante el corte por las obras del Túnel de Roda de Berà. Tal como queda detallado en la Declaración sobre la red 2026 de Adif, el cambio de ancho de vía en el tramo entre Castellón y la Boella (Tarragona) supondrá «el corte total» de la vía entre noviembre del próximo año y abril de 2027. Unas obras que preocupan a la plataforma de usuarios, aunque las consideran «imprescindibles».

Desde la agrupación de pasajeros de la zona, una de las más abandonadas a nivel de infraestructuras, exigen que estas nuevas obras del corredor mediterráneo vayan acompañadas «de una planificación bien hecha» y alternativas para los viajeros, que ya se prevé serán los traslados en autobuses. Según los cálculos de la gestora de las infraestructuras del servicio ferroviario, el corte de cinco meses que comenzará dentro de un año afectará a una cuarentena de trenes de pasajeros diarios, además de cerca de una decena de trenes de mercancías y algunos trenes de operadores privados, lo que condiciona la movilidad con transporte público del territorio.

Decenas de traviesas de hormigón dispuestas al lado de la vía del tren en el ramal de Tortosa / Anna Ferràs (ACN)

Recorte de los servicios en las Tierras del Ebro

La plataforma Trens Dignes pide que una vez finalizadas las actuaciones del corredor se puedan recuperar todos los servicios ferroviarios que ha perdido el territorio. En concreto, la portavoz de la agrupación, Cinta Galiana, recuerda que actualmente ya no es posible viajar con trenes semidirectos ni a Barcelona ni a Tarragona, que es la capital provincial. Solo hay un tren semirrápido, el Avant que conecta con la estación de alta velocidad del Camp de Tarragona: «Es imprescindible que vuelvan a haber los dos semidirectos que nos han quitado y que el Avant llegue a Barcelona para poder entrar a estudiar o trabajar a las ocho de la mañana», exclama la portavoz de la plataforma en declaraciones a la Agencia Catalana de Noticias (ACN). Estos, sin embargo, no son los únicos servicios que se han perdido en la última década: «Entendemos que en veinte años casi no se hizo nada en infraestructuras ni en mantenimiento ni en maquinaria, pero las soluciones ahora deben ser más prácticas y más factibles. No podemos dejar las Tierras del Ebro aisladas cuando desde Tarragona sale un tren cada media hora hacia Barcelona«, remarca Cinta Galiana.

Desde la plataforma lamentan que el «agravio comparativo» de movilidad con otros territorios del país es «enorme». De hecho, para expresar su malestar, Trens Dignes ha convocado una manifestación para el próximo sábado 20 de diciembre en la Aldea, con el objetivo de presionar a la administración catalana para mejorar la movilidad, tanto de trenes como de autobuses. También exigen que se construya la estación intermodal de la Aldea y una más pequeña en Móra la Nova. Dos reclamaciones que llevan años sin respuesta: «No queremos que las Tierras del Ebro sean la Cataluña vaciada y envejecida en la que se están convirtiendo», concluye Cinta Galiana.