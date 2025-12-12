El PSOE continua caient mentre el PP s’estanca, segons l’últim CIS

Els casos de corrupció que envolten l’òrbita del PSOE continuen llastrant la formació que lidera Pedro Sánchez, que continua a la baixa, segons l’última enquesta del CIS. Tot i així, el PSOE guanyaria les pròximes eleccions espanyoles amb un 31,4% de la intenció de vot, però amb el Partit Popular a nou punts. És a dir, segons l’enquesta del CIS d’aquest desembre, els socialistes reduirien l’avantatge sobre els populars de cara a uns eventuals futurs comicis. El PP continuaria com a segona força en unes futures eleccions, però incrementa lleugerament la seva intenció de vot respecte al baròmetre d’octubre, passant del 19,8% de fa dos mesos a un suport del 22,4%. En l’últim baròmetre, les dues formacions estaven a deu punts de diferència, i dues enquestes enrere a quinze.
Per darrere dels populars es mantenen Vox, que continuaria obtenint una intenció de vot del 17,7% -un 0,1% més que en l’última enquesta-, i Sumar, que manté la mateixa intenció de vot que fa dos mesos, fregant el 8%. D’aquesta manera, doncs, els resultats de l’últim CIS constaten l’estancament de la formació d’extrema dreta, que havia agafat força embranzida en els darrers mesos, amb tres enquestes que els situaven a l’alça. Per altra banda, Podem baixaria del 4,9% al 4,1% d’intenció de vot, Esquerra Republicana (ERC) pujaria lleugerament fins al 2,1% -un 0,1% més- i Junts baixaria de l’1% al 0,8%. També hi apareix Aliança Catalana, amb un 0,5% en intenció de vot.
L’impacte dels escàndols que envolten el PSOE
El partit que encapçala Pedro Sánchez passa per moments complicats a causa dels diversos escàndols que envolten la seva formació. Per una banda, el cas Leire Díez, coneguda com la lampista del PSOE, que ha estat detinguda aquesta mateixa setmana pels presumptes delictes de malversació, tràfic d’influències i organització criminal. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil també ha detingut aquesta mateixa setmana l’expresident de la SEPI Vicente Fernández i l’empresari Antxón Alonso, tots dos presumptament relacionats amb la trama de corrupció que envolta l’exregidora socialista. Aquest mateix divendres la policia espanyola ha entrat a dos ministeris per continuar recopilant informació sobre el cas. Unes imatges que encara desgasten més el PSOE, que ha perdut sis punts en els dos últims baròmetres.
El cas Leire, però, no és l’únic escàndol en què es veu embolicat el partit de Pedro Sánchez. El PSOE també es troba al bell mig d’una crisi per denúncies d’assetjament. La crisi va quedar oberta de bat a bat amb les denúncies sobre Paco Salazar, exassessor de Pedro Sánchez, que va renunciar als seus càrrecs l’estiu d’enguany després que diverses dones denunciessin comportaments inadequats per la seva part. Un cas, a més, que el partit havia ignorat malgrat les alertes de diverses afectades; i que també va provocar la destitució d’Antonio Hernández, ara exdirector de coordinació política i segon de Salazar, per considerar-lo “col·laborador necessari” per encobrir els assetjaments. Aquest mateix divendres també renunciat al seu càrrec i escó al Senat el que fins ara era secretari d’Estudis i Programes a l’executiva socialista, Javier Izquierdo, també assenyalat en la trama d’assetjaments. Una tempesta perfecta que comença a notar-se en els baròmetres del CIS, amb un PSOE en caiguda lliure i un PP que, malgrat estancar-se, aconsegueix retallar distàncies.