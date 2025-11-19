El PP retalla distàncies però encara està a 10 punts del PSOE, segons el CIS

El PP aconsegueix retallar distàncies, però encara està a 10 punts del PSOE, segons el baròmetre del mes de novembre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS). El sondeig, que s’ha fet just després de la ruptura de Junts amb els socialistes i la crisi al País Valencià després de la dimissió de Mazón, deixa el PSOE en primera posició de manera destacada amb una intenció de vot del 32,6%, mentre que el PP es recupera i puja fins al 22,4% després de tocar mínims durant l’octubre. El mes passat la distància entre els dos grans partits espanyols era de 15 punts.
Per darrere es manté novament Vox, que amb el 18,8% dels vots també guanya pistonada i suma 1,1 punts més que a l’octubre. La lluita per ser el tercer partit de l’estat espanyol fa temps que es va decantar en favor de la ultradreta. A les eleccions del 23-J, Vox i Sumar estaven pràcticament empatats amb el 12,3% dels vots, però la crisi de la plataforma de Yolanda Díaz i l’escissió de Podem l’ha relegat a la quarta posició. En l’últim baròmetre tornen a perdre suport i obtindrien el 7,1% dels vots, sis dècimes menys que fa un mes. Podem també perd vuit dècimes i baixa fins al 4%.
Pel que fa als partits independentistes, ERC guanya dues dècimes (2,2%) i amplia la distància amb Junts (1,1%), mentre que EH Bildu (1,1%) es manté com a primera força nacionalista al País Basc per davant del PNB (0,7%). El BNG empata amb Junts i Bildu amb un 1,1%.
Un novembre mogut a Espanya
El baròmetre del CIS s’ha fet a partir de 4.000 entrevistes realitzades entre el 3 i el 12 de novembre. La gran majoria dels espanyols considera que la situació general d’Espanya és “dolenta” (37,1%) o “molt dolenta” (21,5%). Només un 31% creu que la situació és “bona” i un 3,1% diu que és “molt bona”. En canvi, en el pla econòmic, un 59,9% diu que és “bona”. L’habitatge es manté com a primer problema (40% de les respostes), seguit de la política (19%) i la immigració (18,9%).
A banda de la ruptura de Junts amb el PSOE i la dimissió de Mazón, l’actualitat de la primera meitat del mes de novembre ha estat marcada per la crisi a Andalusia pels problemes amb el cribratge del càncer de mama; l’avançament electoral a Extremadura després de no poder aprovar pressupostos per al 2026; l’inici del judici al fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz; o diverses revelacions sobre el cas Cerdán.
Sánchez, el preferit com a president i Abascal abans que Feijóo
A la pregunta de quin líder polític espanyol voldrien com a president, un 24,5% assegura que Pedro Sánchez és el seu preferit per al càrrec. El segueix a molta distància Santiago Abascal (11%), que ja ha avançat el popular Alberto Núñez Feijóo (8,9%) com a candidat favorit de la dreta. Yolanda Díaz, amb un pèssim 3,9%, es disputat la quarta posició amb el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que és el preferit del 3,6% dels enquestats. Tanca la llista la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, amb un 2,9%.
Una vegada més, cap líder polític espanyol aprova. Sánchez és el més ben valorat amb un 4,14, seguit de Yolanda Díaz, amb un 3,99. Després va Alberto Núñez Feijóo, amb un 3,43, i tanca la llista Santiago Abascal amb un 2,98.