El PP vol aprofitar el vent de cua que bufa a Madrid després de la condemna del fiscal general de l’Estat per multiplicar la pressió sobre Pedro Sánchez i forçar-lo a convocar eleccions anticipades. Malgrat que les enquestes tampoc els són especialment favorables, els populars insisteixen a reclamar un avançament electoral per desgastar el president espanyol i presentar-lo davant de l’opinió pública com un polític disposat a “rebentar la convivència” per mantenir-se en el poder. La inhabilitació d’Álvaro García Ortiz podria ser el primer d’una sèrie de revessos judicials que en els pròxims mesos poder estrènyer el cèrcol sobre Sánchez, que està pendent dels judicis a la seva dona, el seu germà i als dos exsecretaris d’Organització del PSOE, José Luis Ábalos i Santos Cerdán.
Els populars han sortit en tromba per lligar el futur de García Ortiz amb el de Sánchez. El vicesecretari de Política Autonòmica del PP, Elías Bendodo, ha insistit que el president espanyol “hauria d’estar dimitint avui mateix” per haver proclamat la innocència del fiscal general i ha assegurat que “no hi ha res més perillós que un govern atacant la independència del poder judicial”. Bendodo també ha acusat Sánchez d’estar aplanant el camí per a un futur indult. “Els espanyols ja sabem com funciona el sanchisme“, ha etzibat el dirigent popular i ha recriminat al president espanyol que hagi posat “en qüestió el poder judicial”, ja que és “atacar” la democràcia. “I qui menys pot fer això és Sánchez, que està envoltat de corrupció”, ha criticat.
El secretari general del PP, Miguel Tellado, també ha exigit a Sánchez que assumeixi la seva “responsabilitat política”, però aquesta vegada pels nomenaments d’Ábalos i Cerdán a la cúpula del PSOE. “Tot el sanchisme està podrit” perquè la “poma podrida és Pedro Sánchez”. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha fet una compareixença solemne per acusar Sánchez de fomentar el “guerracivilisme” i d’haver organitzat una operació amb “l’únic objectiu d’atacar i danyar un adversari polític”, uns fets “més propis d’una dictadura”. “Espero que l’estat mai més torni a vulnerar els drets d’un ciutadà”, ha dit en referència a la seva parella, l’empresari Alberto González Amador, que serà jutjat per defraudar Hisenda.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ja va reclamar aquest dijous, després de fer-se pública la condemna del fiscal general, la dimissió de Pedro Sánchez i el va acusar de fer servir García Ortiz com a “peó” per orquestrar una “operació contra el PP, concretament contra la presidenta d’una comunitat autònoma”. La dreta espanyola que representa Ayuso, amb qui Feijóo manté una relació política de conveniència, s’ha imposat en la batalla contra la Fiscalia en ple setge judicial contra la Moncloa i el PSOE i Gènova no deixarà passar l’oportunitat. Aquest divendres al matí, la vicesecretaria de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra, i la portaveu popular al Congrés, Ester Muñoz, han agafat el relleu de Feijóo i han tornat a carregar contra Sánchez.
Una “sentència històrica” que deixa Sánchez en evidència
Gamarra ha remarcat que la condemna al fiscal general per un delicte de revelació de secrets és una “sentència històrica” perquè en l’exercici del seu càrrec ha “vulnerat els drets d’un ciutadà”. La parella d’Ayuso està acusada de defraudar 350.000 a Hisenda. Aquests dies s’ha sabut que González Amador ha comprat per més d’un milió d’euros l’àtic que la parella tenia llogat des de fa un any i mig i pel qual pagaven 5.000 euros al mes. Gamarra, que ha obviat la polèmica que envolta l’empresari, ha celebrat que la justícia espanyola “funciona i és igual per a tothom” i ha recordat que “ningú pot estar per sobre de la llei”. En declaracions a Telecinco, la dirigent popular ha reiterat que García Ortiz era un “peó” de Sánchez i ha assegurat que el president espanyol no pot nomenar un altre fiscal general perquè ho farà “amb les mateixes premisses i el mateix mètode”.
“Tot això porta a una derivada política que ha de ser la dissolució de les cambres i, per tant, de la convocatòria d’eleccions amb la dimissió del president del govern”, ha insistit Gamarra, que ha retret tant al PSOE com al govern espanyol les declaracions que “assenyalen i pressionen” a la justícia. “A Espanya, li agradi o no a Pedro Sánchez, la justícia és igual per a tothom”. La dirigent popular ha insistit que el Tribunal Suprem és “absolutament independent” i que no es poden qüestionar les seves sentències, per la qual cosa ha considerat de la “màxima gravetat” les declaracions de diversos ministres espanyols que “ataquen directament el tribunal”. La portaveu del PP al Congrés, Ester Muñoz, s’ha manifestat en la mateixa línia que la seva companya de partit i ha celebrat que el poder judicial és “independent” i “no atén les pressions del govern ni de Pedro Sánchez”. Muñoz ha titllat Sánchez d’”oportunista” i “farsant” disposat a fer “el que faci falta”.