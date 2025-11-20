El PP celebra la condemna al fiscal general i exigeix la dimissió de Sánchez

Primeres reaccions després de conèixer la condemna contra el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz. El PP ha aplaudit el veredicte del Tribunal Suprem -que l’ha considerat culpable d’un delicte de revelació de secrets– i considera que ara qui hauria de moure fitxa és el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. “Ha de demanar perdó als espanyols, dimitir i convocar eleccions“, ha assenyalat aquest dijous la portaveu dels populars al Congrés dels Diputats, Ester Muñoz, minuts després de conèixer la decisió de l’alt tribunal, que l’inhabilita per al càrrec de fiscal general durant dos anys per la filtració d’informació privada de l’empresari Alberto González Amador, parella d’Isabel Díaz Ayuso.
En la mateixa línia s’ha pronunciat la vicesecretària dels populars, Cuca Gamarra, que ha destacat que García Ortiz ha quedat “condemnat i inhabilitat”. “Qui ha de perseguir els delictes, els ha comès. La degeneració sanchista és total, però la llei és igual per a tothom”, ha reblat. Recordem que aquesta pena ha estat acordada per majoria a la Sala II del Tribunal Suprem. La inhabilitació va acompanyada d’una multa de 20 euros diaris durant dotze mesos. A més, se li imposa una indemnització de 10.000 euros i el pagament del cost del procés judicial, incloent-hi les despeses de l’acusació particular.
Cerdán, citat per la comissió d’investigació del ‘cas Koldo’
Per altra banda, el PP també ha confirmat aquest dijous que citarà l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán perquè comparegui durant aquest mes de desembre a la comissió d’investigació del ‘cas Koldo’ al Senat. Els populars, amb majoria absoluta al Senat, volen que Cerdán -que va sortir ahir de Soto del Real després de quatre mesos en presó preventiva- digui “qui va impulsar la colla del Peugeot, com operava la trama, quin paper hi jugava el PNB, a qui beneficiava i qui donava les ordres”. Per això, també han citat al seu adjunt, Juanfran Serrano. La formació també ha anunciat la intenció de citar al ministre de Presidència, Félix Bolaños, i al director del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) en una altra comissió.