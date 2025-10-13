El CIS situa el PSOE 15 punts per sobre d’un PP en caiguda lliure

El PSOE (34,8%) guanyaria folgadament les eleccions espanyoles per davant d’un PP (19,8%) que es disputaria la segona plaça amb Vox (17,7%), segons el baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) del mes d’octubre. Segons l’estudi, que s’ha fet en plena polèmica per l’assalt a la Global Sumud Flotilla i les disputes pel dret a l’avortament, dona un sòlid avantatge als socialistes, que guanyen 2,1 punts en intenció de vot, mentre que els populars s’ensorren i cauen 3,9 punts. El baròmetre del setembre ja donava a Pedro Sánchez un avantatge de nou punts.
Vox es manté en tercera posició i creix 0,4 punts, situant-se en el 17,7% en intenció de vot. Sumar continua estancat i fins i tot perdria dues dècimes, passant del 7,9% al 7,7%, mentre que Podem agafa embranzida i s’enfila del 4,3% al 4,9%, sis dècimes més. La vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, s’està mostrant incapaç de capitalitzar els dubtes del PSOE en carpetes clau per a Sumar com la reducció de la jornada laboral i, a més, s’ha deixat guanyar el relat per Sánchez en altres qüestions com l’habitatge o el genocidi a Gaza, on la diferència de posicionament ja és més una qüestió de matisos.
Pel que fa als independentistes catalans, ERC perd una dècima respecte al mes anterior i baixa fins al 2% en intenció de vot, mentre que Junts guanyaria dues dècimes i arribaria a l’1%. Al País Basc, EH Bildu es manté com a primera força amb l’1%, una dècima menys, i el PNB remunta i guanya tres dècimes per col·locar-se amb el 0,9%. A Galícia, el BNG esgarrapa una dècima i puja fins al 0,8%.