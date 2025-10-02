La marina d’Israel ha interceptat i assaltat una quarantena d’embarcacions de la Global Sumud Flotilla que navegava cap a la Gaza amb ajuda humanitària per intentar trencar el bloqueig marítim de la Franja. L’operació va començar aquest dimecres al vespre i durant tota la nit els soldats israelians han anat abordant vaixells i detenint els activistes que viatjaven a bord. Els tripulants han estat traslladats a port i s’espera que siguin deportats. Segons els organitzadors de la Flotilla, a primera hora del matí una quinzena d’embarcacions ja havien estat neutralitzades i vuit més estaven esperant ser interceptades. El Ministeri d’Afers de Grècia assegura que ja són 39 els vaixells interceptats. Els activistes denuncien que les detencions s’han produït en aigües internacionals, mentre que Tel-Aviv matisa que totes s’han produït a la zona d’exclusió marítima marcada per l’armada israeliana. Només cinc vaixells continuen avançant cap a Gaza a l’espera de ser interceptats.
2nd October— Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 2, 2025
15 boats confirmed interception
8 likely to be or currently being intercepted
We did not get intercepted and still working our way to Gaza#repost 📷 zaheerasoomar (IG) pic.twitter.com/UbPBdBZZAB
Almenys hi ha 200 activistes detinguts, segons els organitzadors de la Flotilla, dels quals 30 són espanyols. L’exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i l’activista Greta Thunberg estan entre els detinguts, ja que els vaixells en el qual viatjaven, l’Alma i el Sirius, han estat dels primers a ser interceptats. El govern d’Israel diu que les detencions s’han fet “de forma segura” i que els tripulants estan sans i estalvis, però des de la Flotilla asseguren que “l’estat dels participants i de la tripulació continua sense confirmar-se” i carreguen contra Tel-Aviv pel que consideren un “atac il·legal contra personal humanitari desarmat” i reclamen a la comunitat internacional que exigeixi el seu “alliberament immediat”. Els activistes també han denunciat que la marina israeliana els ha tallat les comunicacions abans d’assaltar els vaixells i que han fet servir “canons d’aigua contra algunes embarcacions”.
🚨 INTERCEPTION 🚨— Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 2, 2025
Israeli forces have illegally boarded the Flotilla’s vessel Oxygono and others in international waters. Livestreams and communication are down, and the status of those on board is unknown. Governments must demand their safety and release. pic.twitter.com/GEPMQJQz00
Què passarà amb els activistes detinguts?
El ministre d’Exteriors italià, Antonio Tajani, ha explicat a la televisió pública RAI que el Ministeri d’Exteriors d’Israel ha garantit que no faran servir la força ni la violència contra els activistes. Els detinguts seran traslladats a port i des d’allà seran enviats a un centre de detenció de migrants. Estan acusats d’intentar entrar al país de manera il·legal i el govern israelià els donarà l’oportunitat d’acceptar els fets, firmar uns documents i llavor seran deportats en un termini màxim de 72 hores.
Israel ha distribuït imatges d’alguns dels detinguts, inclosa una fotografia on apareix Greta Thunberg, i ha insistit que es troben bé. Els passatgers de la “Hamàs-Sumud”, tal com l’anomena el Ministeri d’Afers Exteriors israelià, “es dirigeixen de manera segura i pacífica cap a Israel, on començaran els seus procediments de deportació a Europa”. El govern de Tel-Aviv insisteix que les embarcacions s’han “aturats de forma segura” i que “la Greta i els seus amics”.
