Israel assalta la Flotilla abans que arribi a Gaza i trasllada a port els activistes
Xavi Fernández de Castro
02/10/2025 07:48 Última actualització: 02/10/2025 10:02

La marina d’Israel ha interceptat i assaltat una quarantena d’embarcacions de la Global Sumud Flotilla que navegava cap a la Gaza amb ajuda humanitària per intentar trencar el bloqueig marítim de la Franja. L’operació va començar aquest dimecres al vespre i durant tota la nit els soldats israelians han anat abordant vaixells i detenint els activistes que viatjaven a bord. Els tripulants han estat traslladats a port i s’espera que siguin deportats. Segons els organitzadors de la Flotilla, a primera hora del matí una quinzena d’embarcacions ja havien estat neutralitzades i vuit més estaven esperant ser interceptades. El Ministeri d’Afers de Grècia assegura que ja són 39 els vaixells interceptats. Els activistes denuncien que les detencions s’han produït en aigües internacionals, mentre que Tel-Aviv matisa que totes s’han produït a la zona d’exclusió marítima marcada per l’armada israeliana. Només cinc vaixells continuen avançant cap a Gaza a l’espera de ser interceptats.

Almenys hi ha 200 activistes detinguts, segons els organitzadors de la Flotilla, dels quals 30 són espanyols. L’exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i l’activista Greta Thunberg estan entre els detinguts, ja que els vaixells en el qual viatjaven, l’Alma i el Sirius, han estat dels primers a ser interceptats. El govern d’Israel diu que les detencions s’han fet “de forma segura” i que els tripulants estan sans i estalvis, però des de la Flotilla asseguren que “l’estat dels participants i de la tripulació continua sense confirmar-se” i carreguen contra Tel-Aviv pel que consideren un “atac il·legal contra personal humanitari desarmat” i reclamen a la comunitat internacional que exigeixi el seu “alliberament immediat”. Els activistes també han denunciat que la marina israeliana els ha tallat les comunicacions abans d’assaltar els vaixells i que han fet servir “canons d’aigua contra algunes embarcacions”.

Què passarà amb els activistes detinguts?

El ministre d’Exteriors italià, Antonio Tajani, ha explicat a la televisió pública RAI que el Ministeri d’Exteriors d’Israel ha garantit que no faran servir la força ni la violència contra els activistes. Els detinguts seran traslladats a port i des d’allà seran enviats a un centre de detenció de migrants. Estan acusats d’intentar entrar al país de manera il·legal i el govern israelià els donarà l’oportunitat d’acceptar els fets, firmar uns documents i llavor seran deportats en un termini màxim de 72 hores.

Diversos activistes de la Flotilla, entre ells Greta Thunberg, es dirigeixen a port després de ser detinguts / Ministeris d’Exteriors d’Israel

Israel ha distribuït imatges d’alguns dels detinguts, inclosa una fotografia on apareix Greta Thunberg, i ha insistit que es troben bé. Els passatgers de la “Hamàs-Sumud”, tal com l’anomena el Ministeri d’Afers Exteriors israelià, “es dirigeixen de manera segura i pacífica cap a Israel, on començaran els seus procediments de deportació a Europa”. El govern de Tel-Aviv insisteix que les embarcacions s’han “aturats de forma segura” i que “la Greta i els seus amics”. 

