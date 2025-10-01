El Ministeri d’Afers Exteriors israelià ha assegurat aquest dimecres al vespre que els vaixells de la Global Sumud Flotilla han estat “aturats de forma segura” i els seus passatgers estan sent traslladats a un port del país hebreu. Les embarcacions han denunciat aquest vespre, al voltant de les set de la tarda, que una vintena de naus es trobaven pròximes a les embarcacions que transporten activistes i ajuda humanitària a Gaza. Unes hores després, des de la Flotilla denunciaven que començava l’abordatge de l’exèrcit israelià a aquestes embarcacions.
Des de la Flotilla han informat de l’atac a almenys dos dels vaixells, l’Alma i el Sirius, on viatja l’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau, per bé que al web que rastreja la localització de les naus en temps real n’apareixen diversos amb signes d’emergència. Aquestes naus haurien estat atacades quan es trobaven a unes 70 milles marítimes abans d’arribar a territori palestí, unes 18 hores de trajecte. A més, el ministeri d’Exteriors d’Israel també ha compartit unes imatges de l’activista Greta Thunberg, assegurant que estan “sans i estalvis”.
Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025
Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s
Des de la missió també indiquen que prèviament a l’abordament, “sembla” que els vaixells militars israelians “han danyat intencionadament les comunicacions dels vaixells, en un intent de bloquejar els senyals de perill i aturar les emissions en directe de l’abordament il·legal”.
Segons el govern israelià, els activistes seran traslladats fins a la ciutat d’Ashdod i després seran expulsats del país.
Diversos activistes han explicat a través de les xarxes socials que continuen endavant amb la missió malgrat les amenaces, i han indicat com s’han preparat per afrontar les accions militars que pugui tirar endavant l’exèrcit israelià.
A través de les xarxes socials, el Ministeri d’Afers Exteriors israelià, ha reiterat que “l’únic propòsit de la flotilla Hamàs-Sumud és la provocació”. El mateix text assegura que “Israel, Itàlia, Grècia i el Patriarcat Llatí de Jerusalem han ofert i continuen oferint a la flotilla una manera de lliurar pacíficament qualsevol ajuda que puguin tenir per a Gaza”.
El Ministeri d’Afers Exteriors ha assegurat, així, que Israel ha informat la flotilla que s’acosta “a una zona de combat activa i viola un bloqueig naval legal”.
Zona d’exclusió
Israel havia marcat una zona marítima d’exclusió per restringit l’accés a vaixells situada a 120 milles de Gaza. La Flotilla ha superat aquesta marca i es troba entrant la zona d’exclusió, un moviment que s’ha desaconsellat per part de diversos governs europeus. Entre aquests es troba l’executiu espanyol, que ha assegurat que el vaixell de l’Armada enviat per donar suport no entrarà en aquestes aigües.
Des de la Flotilla han afirmat que esperen una intervenció per part d’Israel “en qualsevol moment” i que aquesta nit és “crítica”. Per la seva banda, la relatora especial de l’ONU als territoris palestins, Francesca Albanese, ha remarcat que qualsevol intercepció d’Israel seria “il·legal” perquè han insistit que es troben en aigües palestines.