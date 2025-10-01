La Global Sumud Flotilla continua avançant per fer arribar ajuda humanitària a Gaza, on té previst arribar dijous al matí. A mesura que s’apropen a la zona marítima que Israel ha marcat d’exclusió, els integrants de la Flotilla veuen aquesta nit de dimecres com a “crítica”, apunta el portaveu Saif Abukeshek, perquè Israel “acostuma” a fer les intercepcions a la nit. Des del govern espanyol s’ha demanat als integrants de la flotilla que no entrin en aquesta zona d’exclusió, ja que el vaixell de l’Armada enviat per donar suport no entrarà en aquestes aigües. A més, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, també ha demanat als organitzadors de la missió que desisteixin d’arribar a Gaza en un context “extremadament delicat” per l’acord assolit entre els Estats Units i Israel.
En una roda de premsa aquest dijous, Abukeshek ha dit que esperen una intercepció per part d’Israel “en qualsevol moment”, ara que es troben a unes vuit hores d’on Israel va interceptar el Madleen, el vaixell que també va intentar arribar a Gaza al juny.
Per la seva banda, la relatora especial de l’ONU als territoris palestins, Francesca Albanese, ha remarcat que qualsevol intercepció d’Israel seria “il·legal” perquè han insistit que es troben en aigües palestines. En aquesta línia, han assegurat que tenen preparades mesures legals en cas de ser interceptats.
“Intimidacions” d’Israel durant aquesta matinada
Per altra banda, dos membres de la missió que es troben a bord del vaixell, Thiago Ávila i Lisi Proenca, han explicat que vaixells d’Israel s’han aproximat aquesta matinada a la flotilla, el que ha provocat “danys” en els dispositius i en la connexió. Malgrat les “amenaces” i “intimidacions” del país hebreu, des de la flotilla han expressat la seva “determinació” d’arribar a Gaza.
Des del govern espanyol han demanat a la Global Sumud Flotilla que girin cua i evitin entrar en la zona d’exclusió marcada per Israel, ja que el vaixell de l’Armada que acompanya la missió humanitària no entrarà en aquestes aigües.
En unes declaracions aquest dimecres, però, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no ha fet referència a aquesta petició del seu executiu, i ha assegurat que ja ha contactat amb Israel perquè no amenaci a la flotilla, ja que “no representa un perill ni una amenaça” per al país hebreu. En aquesta línia, Sánchez ha assegurat que els ciutadans espanyols que es troben a bord “comptaran amb tota l’assistència diplomàtica”.
Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, també s’ha posicionat en la mateixa línia que l’executiu espanyol, demanant a la flotilla que desisteixi de la seva missió, ja que es considera un context “extremadament delicat” tenint en compte l’acord assolit entre els Estats Units i Israel per un pla de pau a la Franja de Gaza. “Davant una oportunitat que seria històrica, no entenc per què cal insistir en una iniciativa perillosa i irresponsable”, ha declarat aquest dimecres, en una atenció als mitjans prèvia a la cimera de líders europeus que se celebra a Copenhaguen.