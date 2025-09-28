La missió humanitària Global Sumud Flotilla ja es troba en aigües internacionals i encara la recta final de l’expedició cap a Gaza. En total 43 vaixells i prop de mig miler de participants (dels quals 50 són passatgers de nacionalitat espanyola com Ada Colau) de 48 països diferents. La gran majoria dels vaixells (39 concretament) ja van salpar ahir de l’illa de Creta, a Grècia, i la missió va informar que ahir a les 9 del vespre ja havien arribat a aigües internacionals mentre esperaven la resta de vaixells -que van salpar durant la matinada-. La missió humanitària ha assenyalat que tenen previst que les embarcacions de la Flotilla entrin en “zona d’alt risc” d’aquí a dos dies, ja que des de les embarcacions temen d’un possible atac d’Israel -qui ha avisat en més d’una ocasió que impedirà l’entrada dels integrants a Gaza- contra la missió humanitària que pretén trencar el bloqueig humanitari a Gaza i denunciar el “genocidi” contra el poble palestí.
Israel alerta que no permetrà l’entrada de la Flotilla a Gaza
La missió humanitària que va salpar de Barcelona ha mostrat reiteradament les seves preocupacions per les possibles represàlies que prengui el govern israelià contra ells. De fet, la Flotilla ja ha denunciat diverses vegades que Israel ha atacat els seus vaixells amb drons, llançament d’explosius i interferències en les comunicacions. Per la seva banda, des del govern d’Israel ja han alertat als integrants de la missió humanitària que “faran tot el possible per protegir la seguretat dels passatgers” tot i que no ha especificat com aturarà les embarcacions de la Flotilla.
Malgrat les advertències d’Israel, els membres de la Flotilla han assegurat que volen arribar fins a Gaza malgrat les “amenaces” i “atacs” del règim de Netanyahu i fan una crida a la comunitat internacional per poder “augmentar la pressió” sobre els governs i que aquests l’exerceixin sobre el país hebreu per “aturar el genocidi”.