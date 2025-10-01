La Global Sumud Flotilla ha entrat aquesta matinada en la “zona de risc” a prop de la Franja de Gaza i tem una intercepció imminent d’Israel. Els organitzadors de la missió han alertat que durant la nit “diversos vaixells no identificats” s’han acostat a diverses embarcacions de la Flotilla tan bon punt han entrat a la zona d’exclusió on les anteriors missions humanitàries van ser interceptades. El comboi es trobava a primera hora del matí a unes 120 milles nàutiques de la costa de Gaza i ha activat els protocols de seguretat en previsió d’una possible maniobra d’abordatge de la marina israeliana.
Closing in on Gaza, Global Sumud Flotilla is entering the zone where past flotillas were attacked. Stay vigilant. Stay watching. Flotilla sail on—unshaken by Israeli threats. pic.twitter.com/akPd61f63k— Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025
El govern espanyol ha anunciat que retira el vaixell de l’Armada que acompanyava la missió humanitària per evitar un conflicte diplomàtic i ha demanat a la Flotilla que giri cua. “Tenim tota l’empatia i comprensió a aquesta causa, que no pot ser més justa, però un govern també ha d’adoptar decisions, i per descomptat, el que no farà el govern és posar el buc espanyol en aquestes aigües que Israel ha declarat d’exclusió”, ha dit el ministre de Transformació Digital, Óscar López, en una entrevista a TVE. La Global Sumud Flotilla està formada per mig centenar de vaixells amb unes 300 persones a bord de 50 nacionalitats, entre les quals hi ha activistes, sindicalistes, actors o polítics.
López ha reconegut que és Israel qui se salta la legalitat internacional creant una zona d’exclusió en aigües internacionals, però ha insistit que el vaixell de l’Armada no desafiarà Tel-Aviv. “Hem arribat fins on hem pogut, i estem allà. Hem fet el que hem pogut, però no travessarem aquesta frontera perquè ens portaria a una situació que tothom pot entendre”. El ministre ha evitat valorar com reaccionarà el govern espanyol si Israel ataca una embarcació amb pavelló espanyo. “La prioritat màxima és la seguretat de les persones que estan a la flotilla, i per això els recomanem que no travessin aquesta línia”.
Crítiques a la retirada del vaixell
La decisió de la Moncloa de retirar el vaixell que escortava la Flotilla ha rebut nombroses crítiques. Sumar s’ha desmarcat ràpidament del posicionament de la Moncloa. “La responsabilitat del govern d’Espanya no és demanar-los que es retirin, sinó protegir-los si decideixen continuar. El govern té l’obligació de defensar la legalitat internacional i de protegir i donar cobertura a la Flotilla”, han apuntat fonts de la coalició de Yolanda Díaz. “La Flotilla està complint la legalitat internacional i ha de poder acabar la seva missió humanitària”.
L’eurodiputada de Podem Irene Montero, ha acusat el govern espanyol de fer “la feina bruta als genocides” i abandonat la missió humanitària. “El vaixell que el govern va enviar per ‘ajudar’ la Flotilla els demana abandonar la missió! És Israel qui viola la legalitat internacional atacant-los! L’obligació legal del govern és protegir aquesta missió civil humanitària”.
La Flotilla continua endavant malgrat les amenaces
L’exalcaldessa de Barcelona i integrant de la Flotilla, Ada Colau, ha assegurat que no tenen intenció d’aturar-se malgrat l’assetjament i les amenaces d’Israel. “Si hem travessat el Mediterrani durant 30 dies és per obrir un corredor humanitari, no per fer-li cas a un estat genocida”, ha dit Colau en una entrevista a SER Catalunya. “S’han apropat naus de l’exèrcit israelià i al cap d’una hora hi havia un submarí molt a prop del nostre vaixell”, ha relatat. Diverses embarcacions han denunciat un tall de les comunicacions durant l’escaramussa de matinada. La tensió és màxima mentre la missió continua avançant cap a Gaza i es prepara intentar trencar el bloqueig humanitari imposat per Tel-Aviv.
El govern espanyol ja havia alertat aquest dimarts a la nit els integrants de la quarantena d’embarcacions que formen part de la Flotilla que la seguretat dels activistes pot patir un “risc sever” si es continuen endinsant en la zona d’exclusió. També havien avançat per canals extraoficials que el buc militar que els acompanyava es trobava en un radi operatiu per fer operacions de rescat, però que no continuaria el viatge per no posar en risc la tripulació. “La missió de la flotilla és encomiable i legítima, però les vides dels seus integrants han d’estar per sobre”, afirmen fonts de la Moncloa.