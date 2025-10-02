El govern espanyol protesta per l’assalt a la Flotilla i les detencions d’activistes

El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, ha convocat l’encarregada de negocis d’Israel a Espanya per protestar per l’assalt a la Global Sumud Flotilla quan s’acostava a la costa de la Franja de Gaza. En una entrevista a TVE, Albares ha confirmat que els primers activistes espanyols detinguts per l’exèrcit israelià han desembarcat al port d’Ashdod a primera hora del matí. Els serveis consulars espanyols xifren en 65 el nombre de ciutadans de l’estat que viatjaven a la Flotilla, però no saben exactament quants estan a port ni en quin estat es troben. El govern espanyol va decidir retirar el vaixell militar que acompanyava el comboi abans que entrés a la “zona de risc” per evitar un incident diplomàtic, una decisió polèmica que ha obert una crisi entre el PSOE i Sumar.
El president espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que el govern espanyol està “molt pendent” de la situació de la Flotilla i ha avisat a Israel que “és necessari que protegeixi els drets dels nostres compatriotes i tots els integrants”. En declaracions a Copenhaguen abans d’assistir a la VII reunió de la Comunitat Política Europea, Sánchez ha avançat que “estudiarà” emprendre accions legals contra Israel per l’assalt al comboi humanitari, però ha reconegut que ara mateix la prioritat és la “seguretat dels nostres compatriotes i que puguin tornar a casa”. També ha defensat el paper d’Espanya, que “des del primer minut” ha donat suport a la Flotilla, i ha negat que el seu executiu hagi abandonat els activistes després de les crítiques rebudes des de Sumar i la resta de socis d’investidura.
La vicepresidenta del govern espanyol i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha condemnat les “detencions i agressions” d’Israel i ha reclamat a la Unió Europea que talli relacions amb Tel-Aviv. “Cal trencar tota mena de relacions amb Israel, sancionar el govern de Netanyahu sobre qui pesa una ordre de detenció per criminal de guerra, comet un genocidi i utilitza la fam com a arma de guerra”.
Espanya recorda que els activistes gaudeixen de “protecció diplomàtica”
Albares ha advertit a Tel-Aviv que els ciutadans espanyols “retinguts” tenen “tota la protecció diplomàtica i consular” i que no se’ls pot acusar “absolutament de res”. El ministre ha confirmat que el cònsol d’Espanya a Tel-Aviv i l’agregat d’Interior s’han desplaçat al port on han traslladat els arrestats per iniciar les gestions per al seu alliberament. “Parlem de ciutadans espanyols pacífics i solidaris, amb un objectiu exclusivament humanitari i que no representen cap amenaça per a Israel ni per a ningú”, ha insistit. “Estem en contacte amb les autoritats israelianes perquè puguin recuperar la llibertat de moviment immediatament i tornar a Espanya com més aviat millor. D’això hem de parlar amb les autoritats israelianes, i per això hem convocat l’encarregada de negocis”.
El cap de la diplomàcia espanyola també ha rebutjat “taxativament” que la justícia israeliana pugui acusar els detinguts de terrorisme i de tenir vincles amb Hamàs. “Són ciutadans pacífics amb un objectiu exclusivament solidari i humanitari”, ha defensat. “No entraré ni com a hipòtesi en acusacions que són aberrants”. En total, la Global Sumud Flotilla estava formada per 47 vaixells i mig miler d’activistes. L’armada israeliana ja ha interceptat una quarantena d’embarcacions i ha detingut tots els seus tripulants, la majoria dels quals són a Ashdod i podrien ser deportats en les pròximes hores o dies.
Indignació mundial per l’assalt a la Flotilla
La comunitat internacional ha reaccionat amb duresa a l’assalt de la Flotilla. Turquia i l’Iran ha acusat Israel de cometre un “acte terrorista” amb la intercepció del comboi humanitari. El Ministeri d’Exteriors turc ha denunciat que l’operació “constitueix una greu violació del dret internacional i un acte terrorista que posa en perill la vida de civils innocents”. Per la seva banda, el president de Colòmbia ha anunciat que expulsarà del país la delegació diplomàtica d’Israel, mentre que Malàisia i el Pakistan també han protestat. “Aquests vaixells transportaven civils desarmats i subministraments humanitaris per salvar vides a Gaza, però van ser rebuts amb intimidació i coacció”, ha lamentat el primer ministre de Malàisia, Anwar Ibrahim.