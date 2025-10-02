Un cop Israel ha interceptat i abordat els vaixells de la Global Sumud Flotilla que navegaven cap a la Franja de Gaza per entregar ajuda humanitària, els integrants de la missió detinguts a bord han estat traslladats a port i s’enfronten a un futur incert. El Ministeri d’Afers Exteriors israelià ha distribuït imatges dels activistes detinguts i ha assegurat que estan “sans i estalvis”. Estan detinguts per intentar entrar a Israel de manera il·legal i en les pròximes hores seran interrogats, a l’espera de conèixer què els passarà.
En anteriors ocasions, Israel ha aplicat un procediment diferent per a cada activista en funció dels seus antecedents. El protocol habitual és que, un cop són desembarcats en un port israelià —aquesta vegada seria a la ciutat d’Ashdod—, els detinguts són traslladats a un centre de detenció de migrants on seran interrogats per les autoritats israelianes. Un equip d’advocats de la Flotilla ja és a Israel per assessorar els activistes.
Deportació exprés, judici o presó
En la majoria de casos, Israel ofereix als activistes la possibilitat de signar un document de deportació immediata, que suposa acceptar que han intentat entrar de manera il·legal al país, els evita anar a judici i s’inicia un expedient de deportació exprés que pot culminar en un màxim de 72 hores. Aquesta acceptació del delicte suposa la prohibició d’entrar al país durant un temps per determinar, però que pot arribar a ser de per vida.
Si no accepten aquesta deportació exprés, els activistes passen a ser immigrants il·legals i seran jutjats. És molt probable que siguin traslladats a una presó mentre esperen que la justícia autoritzi la seva deportació. L’última possibilitat, la més dura, és la que afecta els activistes que han participat en missions similars en el passat i que ja tenien en vigor una prohibició d’entrar a Israel. És el cas de Greta Thunberg, que el passat mes de juny ja va ser deportada d’Israel després de signar el document de deportació. Això fa que no pugui acollir-se de nou a la deportació exprés i podria anar a presó mentre les autoritats israelianes decideixen com procedir.