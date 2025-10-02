PSC, Esquerra Republicana, Comuns i la CUP han forçat la suspensió del ple del Parlament, que s’havia de reprendre aquest dijous a les 9 hores, com a mostra de solidaritat amb les detencions dels activistes que es van embarcar a la Global Sumud Flotilla. La decisió s’ha pres després que la Flotilla fos interceptada ahir al vespre per l’exèrcit d’Israel quan es dirigia a Gaza per portar ajuda humanitària. L’acord s’ha pres a la Junta de Portaveus i els quatre grups d’esquerres, que són els que han fet la petició, hi han votat a favor. En canvi, Junts per Catalunya, PPC, Vox i Aliança Catalana hi han votat en contra. Entre els integrants de la Flotilla, hi ha Pilar Castillejo, presidenta del grup parlamentari de la CUP, i que també es troba retinguda per les autoritats israelianes.
A més, la Junta de Portaveus ha aprovat una declaració en solidaritat amb la Flotilla i de condemna pel que està passant a Gaza. Tanmateix, aquest text no es podrà llegir al ple perquè no compta amb el suport d’una majoria qualifica. Junts per Catalunya, PPC, Vox i Aliança no han donat suport al text. Abans de la reunió de la Junta de Portaveus, s’ha reunit la Mesa del Parlament, que ha demanat l’alliberament de Castillejo. També s’ha acordat que aquest matí, a les 11h, se celebrarà un minut de silenci davant la façana del Parlament en suport dels membres de Flotilla.
El text de la proposta d’acord acordada reclama que es doni “màxima atenció i agilitat diplomàtica perquè sigui alliberada la representant del poble de Catalunya i es garanteixin els drets, la seguretat i la integritat física de la diputada”. Així mateix, la cambra catalana expressa la seva preocupació per la situació de la líder dels anticapitalistes al Parlament, i com també per la de la resta de ciutadans “que formaven part d’aquesta iniciativa de la societat civil, pacífica i humanitària”.
Un minut de silenci amb polèmica al Parlament
De fet, les diferències entre els grups parlamentaris ja es van fer evidents amb el minut de silenci que es va fer dimarts “com a mostra de rebuig i condemna davant el genocidi i els atacs perpetrats contra la població civil a Gaza, així com de qualsevol acció que vulneri la Convenció de Ginebra i el dret internacional humanitari”, una acció que no va estar exempta de polèmica i retrets entre els grups parlamentaris. Tots els grups hi van participar a excepció de Vox i Aliança Catalana, que es van absentar de l’hemicicle després de denunciar les tesis de “l’islamesquerra”. El PP, per la seva banda, va evidenciar la seva oposició al text pactat pels quatre grups d’esquerra, però va respectar el minut. Junts per Catalunya, per la seva banda, va deixar clar que donaven suport al text, però no el van voler signar perquè no es van acceptar les seves esmenes. “Estem amb la vida, amb els drets humans, per la fi de la barbàrie, dels genocidis i també per la fi del terrorisme”, va defensar la portaveu de Junts, Mònica Sales.
Per la seva banda, el president del grup parlamentari socialista, Ferran Pedret, va recordar que es van condemnar els atacs del 7 d’octubre perpetrats per Hamàs, i va criticar la falta d’empatia dels grups absents al minut de silenci. També hi va haver crítiques per part d’ERC, la portaveu Ester Capella va lamentar que, malgrat fer un debat a una Junta de Portaveus prèvia, grups parlamentaris aprofitessin el minut de silenci per manifestar la seva oposició sobre això. “Els que se n’han anat han demostrat la qualitat moral”, va sentenciar David Cid, dels Comuns. Finalment, el diputat de la CUP Dani Cornellà va lamentar que “l’extrema dreta sionista” marxés de l’hemicicle sense condemnar el “genocidi” a Gaza.