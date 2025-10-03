Israel accelera els tràmits per deportar en bloc els activistes de la Flotilla

Israel ha decidit accelerar els tràmits per deportar en bloc tots els activistes de la Global Sumud Flotilla que estan detinguts després de l’assalt de la quarantena d’embarcacions del comboi humanitari que es dirigien a Gaza. El ministre d’Exteriors d’Itàlia, Antonio Tajani, que s’ha convertit en una espècie de portaveu extraoficial d’Israel a Europa, ha assegurat que Tel-Aviv té previst expulsar tots els activistes en dos vols que sortiran els dies 6 i 7 d’octubre amb destinació a Madrid i a Londres. “És una mesura única d’expulsió forçosa”, ha detallat Tajani, que també ha rebut garanties per part del ministre d’Afers Exteriors d’Israel, Gideon Sa’ar, que cap dels activistes s’haurà d’enfrontar a un procés penal. En les últimes hores s’havia especulat que els activistes podrien ser enviats a una presó de màxima seguretat abans de ser deportats.
Durant tot el dia, els activistes podran rebre les visites consulars i dels seus advocats, segons han informat les autoritats israelianes. Aquest dijous, l’equip legal de la Global Sumud Flotilla van denunciar que Israel els estava negant l’accés als activistes. Tel-Aviv ha confirmat que els 470 activistes detinguts ja han passat el pertinent “procés d’inspecció” després de ser traslladats al port d’Ashdod, al sud del país, i han estat enviats a instal·lacions de l’Autoritat de Població i Migració i del Servei de Presons d’Israel per continuar amb el procés de deportació. Almenys quatre parlamentaris i eurodiputats italians han estat alliberats i traslladat a Tel-Aviv, des d’on agafar un vol de tornada a Itàlia.
Aquest matí, l’armada israeliana ha interceptat l’últim vaixell de la Flotilla, el Marinette, que havia quedat enrere després de patir problemes tècnics, mentre que un altre vaixell sense identificar ha arribat a Xipre després que la tripulació enviés un missatge d’auxili davant la “necessitat d’avituallament” i per “motius humanitaris”.
El Ministeri d’Exteriors israelià ha celebrat que cap vaixell de la Flotilla hagi aconseguit travessar el “bloqueig naval” imposat per Israel sobre la Franja de Gaza. El veler Mikeno VI va ser qui més s’hi va acostar, ja que després d’unes hores desaparegut i sense senyal de GPS va reaparèixer a unes nou milles nàutiques de la costa, però finalment va ser interceptat per diverses llanxes ràpides. Des de la Global Sumud Flotilla han denunciat que l’assalt a les seves embarcacions va ser un “atac il·legal contra activistes desarmats” i animen a continuar “desafiant la normalitat genocida amb desobediència civil”.
Un ministre ultra de Netanyahu diu “terroristes” als activistes
El ministre de Seguretat Nacional, l’ultradretà Itamar Ben Gvir, ha titllat de “terroristes” els activistes de la Global Sumud Flotilla durant una visita als detinguts al port d’Ashdod. “Aquests són els terroristes de la flotilla. Són terroristes”, afirma Ben Gvir en un vídeo que circula per les xarxes en el qual els acusa de “donar suport a assassins” i assegura que l’objectiu de la missió humanitària no era ajudar els palestins, sinó als “terroristes de Gaza”. El ministre ha rebut entre crits de “Palestina lliure” d’alguns dels detinguts, a qui ha acusat de no portar ajuda humanitària i d’organitzar el viatge per muntar una “gran festa” a alta mar.