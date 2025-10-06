Exteriors pacta amb Israel l’alliberament de la resta d’activistes de la Flotilla

El ministre d’Afers Exteriors espanyol, José Manuel Albares, ha anunciat un acord amb Israel per repatriar els 28 activistes catalans i espanyols de la Flotilla que encara estaven retinguts. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Albares ha confirmat que el segon grup d’activistes sortirà d’Israel aquest mateix dilluns “si no hi ha canvis d’última hora”. No ha detallat quina ruta seguiran i ha explicat que intentaran que arribin a Espanya al llarg del dia d’avui. Aquest diumenge al vespre va aterrar a Barajas el primer grup d’activistes, entre els quals hi havia l’exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el regidor d’ERC a l’Ajuntament de la capital catalana, Jordi Coronas.
El cap de la diplomàcia espanyola ha detallat que el seu departament ha parlat amb les famílies dels 28 activistes, entre els quals hi hauria la diputada de la CUP Pilar Castillejo i el membre del secretariat nacional del partit anticapitalista Adrià Plazas. Ambdós es van negar a signar el document de deportació immediata perquè volien “continuar exercint pressió internacional des de la presó de Ketziot”. Amb tot, Albares s’ha mostrat caut sobre el retorn d’aquest segon grup. “És la idea i això és el que tenim oficialment confirmat per part d’Israel” i ha preferit esperar que l’avió s’enlairi per confirmar els detalls de la tornada.
Igual que amb el primer grup de 21 activistes, Exteriors s’ha ofert a encarregar-se “completament” de les gestions i el cost de la repatriació i ha assegurat que faran “tot el que faci falta” perquè “arribin com més aviat millor” a Barajas.
Per la seva banda, el conseller d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha explicat que s’està fent “tot el possible” perquè els activistes de la Flotilla tornin avui mateix. “El ministeri d’Afers Exteriors, l’ambaixada a Israel, el consolat a Tel Aviv i nosaltres com a Generalitat. Tothom està treballant perquè puguin dormir avui a casa seva. Aquest és l’objectiu i espero que el puguem aconseguir”, ha dit en una entrevista a RTVE.
Els activistes denuncien el “tracte denigrant” d’Israel
Diversos activistes han denunciat el “tracte denigrant” d’Israel durant la seva detenció. Albares ha garantit que investigaran les denúncies dels activistes, però que la prioritat ara mateix és els activistes abandonin Israel. En aquest sentit, ha recordat que la fiscalia té oberta una investigació i que un equip forense de Sanitat Exterior es va desplaçar fins a l’aeroport de Barajas aquest diumenge per oferir al primer grup de 21 activistes un reconeixement mèdic per documentar el seu estat físic després de quatre dies detinguts.
El ministre també ha explicat que el cònsol espanyol a Tel-Aviv, Fernando López de Castro, ha visitat aquests dies la presó del desert del Neguev on estaven retinguts els activistes per interessar-se per la seva salut, garantir que tenien accés a aigua i menjar i comprovar que els seus drets i la seva integritat física eren respectats.
Albares també ha defensat el govern espanyol davant les crítiques rebudes per haver retirat el vaixell militar que escortava la Flotilla just abans que la missió humanitària entrés a la zona marítima d’exclusió imposada per Israel en aigües internacionals. El ministre ha explicat que el vaixell va arribar “tan lluny com va poder” i que es quedarà a la zona fins que l’últim espanyol retingut surti d’Israel. “El vaixell tenia una missió molt clara que va explicar la ministra de Defensa (…) jo crec va arribar tan lluny com es va poder en l’acompanyament de la flotilla. De fet, Espanya va ser un dels poquíssims països en el món que va oferir aquest acompanyament i per descomptat el que més lluny va arribar”.