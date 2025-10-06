Israel deporta 171 activistes més de la Flotilla i els acusa de mentir

El govern de Benjamin Netanyahu ha deportat 171 integrants més de la Flotilla Global Summud a Grècia i Eslovàquia, entre els quals hi ha l’activista Greta Thunberg i ciutadans de cinc països europeus més. El ministeri de defensa del govern israelià també ha anunciat la deportació imminent de la resta d’activistes que van sortir de Barcelona, que volaran aquesta nit als aeroports de Madrid, Bilbao i Barcelona. Tots ells se sumen als primers integrants de la Flotilla que van aterrar diumenge a Catalunya, entre els quals hi havia l’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau i l’actual regidor republicà Jordi Coronas. Tots dos han criticat el “tracte denigrant” de les autoritats israelianes durant els quatre dies que han estat retinguts.
En el seu comunicat, repicat en diferents agències, l’estat israelià detalla que encara no deportarà una de les activistes espanyoles que formava part de la missió humanitària, a qui acusa de “mossegar” una persona del cos mèdic a la presó de Ketziot, on han estat retinguts. El govern de Netanyahu assegura que la policia hi va intervenir després que l’activista s’hi rebotés “de tornada d’una revisió mèdica rutinària com a part dels preparatius per la seva deportació prevista per a demà”. El mateix ministeri afirma, en tot cas, que la suposada mossegada només ha causat “ferides lleus”.
La diputada de la CUP Pilar Castillejo i el membre del secretariat nacional de la formació anticapitalista Adrià Plazas figuren en la llista d’activistes que retornaran a Barcelona aquesta nit.
Israel defensa l’abordatge
Israel ha acusat els activistes de mentir i insisteix que “tots els drets legals” dels participants d’aquest “acte de relacions públiques” han estat respectats. “Les mentides que estan difonent són una campanya de notícies falses preplanificada”, ha piulat el ministeri d’Exteriors a les xarxes socials. L’executiu de Netanyahu ha demanat els seus ciutadans “no creure” en les denúncies públiques sobre el tracte rebut i qualifica els integrants de la Flotilla de “provocadors”.
Només trepitjar Barcelona, després de fer escala a Madrid, Colau va qüestionar el “segrest il·legal” dels activistes de la Flotilla i ha descrit un panorama desolador i amb atacs psicològics. L’exalcaldessa ha explicat que el patí de la presó tenia una imatge de Gaza devastada pels bombardejos i que el tracte policial ha estat sempre “violent i agressiu”. El regidor Jordi Coronas, capità d’una de les embarcacions, ha relatat moments complicats de l’abordatge, amb els vaixells de l’armada israeliana sense llums i apuntant contra les embarcacions de la Flotilla.