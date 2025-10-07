Els últims activistes catalans de la Flotilla arriben a Barcelona

Els últims activistes catalans de la Global Sumud Flotilla han arribat a l’aeroport del Prat procedents d’Atenes poc abans de la mitjanit després d’haver estat expulsats d’Israel aquest dilluns. Els 12 activistes formaven part del segon grup de deportats després d’un acord entre Espanya i Israel. Unes 300 persones els esperaven a la zona d’arribades de l’aeroport per donar-los la benvinguda. Entre els activistes alliberats hi ha la diputada de la CUP Pilar Castillejo i el membre de la direcció de la formació Adrià Plazas, així com sindicalistes de la IAC, el sindicalista de CGT Saturnino Mercader o un membre del Sindicat de Barri del Poble Sec.
Els activistes han estat rebuts pel conseller d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, i pel delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto. Diumenge van ser alliberats els primers 21 activistes, entre els quals hi havia l’exalcaldessa de la capital catalana Ada Colau i el regidor d’ERC a la ciutat Jordi Coronas. Els dos polítics barcelonins van volar primer de Tel-Aviv a Madrid i després van agafar un avió del pont aeri fins a la capital catalana. A Israel ja només queda una dona mallorquina que està retinguda per haver “mossegat” una membre del personal mèdic de la presó de Ketziot on estaven retinguts els activistes.
Castillejo amenaça d’iniciar accions legals contra Israel
La diputada de la CUP Pilar Castillejo ha assegurat que emprendran accions legals contra Israel pel “segrest” dels tripulants de la Flotilla. En declaracions juntament amb el membre de la direcció dels anticapitalistes Adrià Plazas, Castillejo ha relatat el maltractament físic i psicològic al qual han estat sotmesos per les autoritats israelianes i ha denunciat les traves dels funcionaris per facilitar medicaments als activistes que els necessitaven. Amb tot, la diputada ha insistit que el tracte que Israel dona als palestins és molt pitjor. “Quan són els palestins els que estan a la presó, el tracte que deuen rebre segurament és molt pitjor”. Castillejo ha demanat “posar el focus en el silenci de tota Europa i del govern espanyol perquè no estan fent el seu paper de garantir el Dret Internacional”.