La CUP confirma el retorn de Castillejo i Plazas amb el segon grup d’activistes

La portaveu nacional de la CUP, Su Moreno, ha confirmat que la diputada de la formació Pilar Castillejo i el membre de la direcció del partit Adrià Plazas estan en el segon grup d’activistes catalans i espanyols que aquest migdia seran deportats d’Israel. Moreno ha explicat que els activistes volaran primer de Tel-Aviv a Atenes i després agafaran un altre vol de connexió cap a Madrid. En el cas de Castillejo i Plazas, encara hauran de viatjar fins a Barcelona. “És molt possible que l’arribada a Barcelona acabi sent demà, on convocarem una rebuda per rebre’ls com cal”, ha dit en una atenció als mitjans.
Moreno ha denunciat “l’aïllament” que han patit els activistes “segrestats” per Israel durant quatre dies, però ha recordat que el veritable drama es viu a la Franja de Gaza. “Tota aquesta situació està passant perquè hi ha un genocidi a Gaza”, ha denunciat. La portaveu ha celebrat que la Flotilla ha sigut la “guspira” que ha encès els carrers de ciutats de tot el món i ha assegurat que la societat civil està “a l’altura del moment”. Aquest cap de setmana, més de 70.000 persones es van manifestar a Barcelona per reclamar l’alliberament dels activistes de la Flotilla.
Crítiques al Govern i als Mossos per les càrregues durant les protestes
La portaveu de la CUP ha aprofitat per criticar el comportament del PSC i del Govern, que no estan a l’altura del moment, segons ha dit. Moreno ha criticat que l’executiu d’Illa animi la gent a mobilitzar-se i manifestar-se durant el dia i a la nit enviï els Mossos a “atacar amb gas pebre” els manifestants. Els anticapitalistes aposten per continuar amb les protestes i preparar-se per a la vaga general del 15 d’octubre. “És important que seguim ben actives, que continuem pressionant fins que els governs facin els seus deures i sobretot amb aquesta vaga general. Cal bloquejar el país, cal bloquejar aquelles estructures que estan seguint, diguem-ne, perpetrant aquest genocidi i des d’aquí animem a seguir les mobilitzacions”, ha conclòs.