La CUP confirma el regreso de Castillejo y Plazas con el segundo grupo de activistas

La portavoz nacional de la CUP, Su Moreno, ha confirmado que la diputada de la formación Pilar Castillejo y el miembro de la dirección del partido Adrià Plazas están en el segundo grupo de activistas catalanes y españoles que este mediodía serán deportados de Israel. Moreno ha explicado que los activistas volarán primero de Tel-Aviv a Atenas y luego tomarán otro vuelo de conexión hacia Madrid. En el caso de Castillejo y Plazas, aún tendrán que viajar hasta Barcelona. “Es muy posible que la llegada a Barcelona acabe siendo mañana, donde convocaremos una recepción para recibirlos como se debe”, ha dicho en una atención a los medios.

Moreno ha denunciado “el aislamiento” que han sufrido los activistas “secuestrados” por Israel durante cuatro días, pero ha recordado que el verdadero drama se vive en la Franja de Gaza. “Toda esta situación está ocurriendo porque hay un genocidio en Gaza”, ha denunciado. La portavoz ha celebrado que la Flotilla ha sido la “chispa” que ha encendido las calles de ciudades de todo el mundo y ha asegurado que la sociedad civil está “a la altura del momento”. Este fin de semana, más de 70.000 personas se manifestaron en Barcelona para reclamar la liberación de los activistas de la Flotilla.

Protestas contra el asalto de la Flotilla en Barcelona / Europa Press

Críticas al Gobierno y a los Mossos por las cargas durante las protestas

La portavoz de la CUP ha aprovechado para criticar el comportamiento del PSC y del Gobierno, que no están a la altura del momento, según ha dicho. Moreno ha criticado que el ejecutivo de Illa anime a la gente a movilizarse y manifestarse durante el día y por la noche envíe a los Mossos a “atacar con gas pimienta” a los manifestantes. Los anticapitalistas apuestan por continuar con las protestas y prepararse para la huelga general del 15 de octubre. «Es importante que sigamos muy activas, que continuemos presionando hasta que los gobiernos hagan sus deberes y sobre todo con esta huelga general. Hay que bloquear el país, hay que bloquear aquellas estructuras que están siguiendo, digamos, perpetrando este genocidio y desde aquí animamos a seguir las movilizaciones», ha concluido.