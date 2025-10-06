Exteriores pacta con Israel la liberación de los restantes activistas de la Flotilla

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha anunciado un acuerdo con Israel para repatriar a los 28 activistas catalanes y españoles de la Flotilla que aún estaban retenidos. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Albares ha confirmado que el segundo grupo de activistas saldrá de Israel este mismo lunes “si no hay cambios de última hora”. No ha detallado qué ruta seguirán y ha explicado que intentarán que lleguen a España a lo largo del día de hoy. Este domingo por la noche aterrizó en Barajas el primer grupo de activistas, entre los cuales estaba la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el concejal de ERC en el Ayuntamiento de la capital catalana, Jordi Coronas.

El jefe de la diplomacia española ha detallado que su departamento ha hablado con las familias de los 28 activistas, entre los cuales estarían la diputada de la CUP Pilar Castillejo y el miembro del secretariado nacional del partido anticapitalista Adrià Plazas. Ambos se negaron a firmar el documento de deportación inmediata porque querían “continuar ejerciendo presión internacional desde la prisión de Ketziot”. Con todo, Albares se ha mostrado cauto sobre el retorno de este segundo grupo. “Es la idea y eso es lo que tenemos oficialmente confirmado por parte de Israel” y ha preferido esperar a que el avión despegue para confirmar los detalles del regreso.

Al igual que con el primer grupo de 21 activistas, Exteriores se ha ofrecido a encargarse “completamente” de las gestiones y el coste de la repatriación y ha asegurado que harán “todo lo que haga falta” para que “lleguen lo antes posible” a Barajas.

Por su parte, el consejero de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, ha explicado que se está haciendo «todo lo posible» para que los activistas de la Flotilla regresen hoy mismo. «El ministerio de Asuntos Exteriores, la embajada en Israel, el consulado en Tel Aviv y nosotros como Generalitat. Todos están trabajando para que puedan dormir hoy en su casa. Ese es el objetivo y espero que lo podamos lograr», ha dicho en una entrevista en RTVE.

Jordi Coronas y Ada Colau llegan al Prat tras cuatro días detenidos en Israel / ACN

Los activistas denuncian el “trato denigrante” de Israel

Varios activistas han denunciado el “trato denigrante” de Israel durante su detención. Albares ha garantizado que investigarán las denuncias de los activistas, pero que la prioridad ahora mismo es que los activistas abandonen Israel. En este sentido, ha recordado que la fiscalía tiene abierta una investigación y que un equipo forense de Sanidad Exterior se desplazó hasta el aeropuerto de Barajas este domingo para ofrecer al primer grupo de 21 activistas un reconocimiento médico para documentar su estado físico tras cuatro días detenidos.

El ministro también ha explicado que el cónsul español en Tel-Aviv, Fernando López d Castro, ha visitado estos días la prisión del desierto del Néguev donde estaban retenidos los activistas para interesarse por su salud, garantizar que tenían acceso a agua y comida y comprobar que sus derechos y su integridad física eran respetados.

Seguirá ampliación