La diputada de la CUP en el Parlamento de Cataluña, Pilar Castillejo, y el miembro de la dirección del partido, Adrià Plazas, no están entre los 21 ciudadanos del Estado español encarcelados en Israel que han sido deportados este domingo. Sí que regresan a Barcelona la exalcaldesa, Ada Colau, y el concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Coronas.

🟡 [📄NOTICIA] Los miembros de la CUP que viajaban en la @gbsumudflotilla no serán deportados hoy, ya que no han firmado la deportación inmediata pic.twitter.com/CBF16d61JZ — CUP Països Catalans (@cupnacional) 5 de octubre de 2025

Castillejo y Plazas se han negado a firmar la deportación inmediata que les puso sobre la mesa el gobierno de Israel. Según ha comunicado la CUP, el motivo es que quieren seguir ejerciendo «presión internacional desde la prisión de Ketziot».

Han sido «secuestrados», dice la CUP

La firma de este documento significaba reconocer que se había intentado entrar de manera ilegal a Israel, lo cual no es cierto, ya que fue el ejército de Israel quien los «secuestró», después de asaltar la Flotilla, y los «forzó a ir en contra de su voluntad a tierras ocupadas», dice el partido independentista.

Ada Colau dirigiéndose a uno de los barcos de la Flotilla cuando embarcaron en Barcelona / Eli Don (ACN)

Alimentos y agua insuficientes

La CUP ha exigido la liberación inmediata de todos los encarcelados y denuncia el trato «degradante y agresivo» que han sufrido. Asegura que las personas de la Flotilla no han recibido agua ni alimentos suficientes. También se ha quejado de la falta de información por parte de las autoridades españolas y catalanas hacia las familias de los activistas.

Según han informado fuentes de ERC y de Barcelona en Comú, se espera que Colau y Coronas lleguen a Barcelona hacia las 22:50 horas de la noche. Hasta el aeropuerto del Prat se desplazarán el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y la secretaria general republicana y presidenta del grupo municipal en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany. Los Comuns también irán a recibir a la alcaldesa, pero no han concretado quién.

Los 21 activistas vuelan desde Tel-Aviv hasta Madrid, donde llegarán alrededor de las 20:20 horas. Posteriormente, Colau y Coronas y otros miembros de la Flotilla enlazarán con un vuelo que los llevará hasta Barcelona.