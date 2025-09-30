La diputada de la CUP en el Parlamento Pilar Castillejo reemplazará a Laia Estrada, quien renunció a su acta de diputada el 23 de julio, como presidenta del grupo de los anticapitalistas en la cámara catalana. Castillejo no ha estado presente en el primer pleno del nuevo período de sesiones porque actualmente se encuentra embarcada en la Sumud Global Flotilla, que intentará llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

El escaño de Estrada ha sido ocupado por Xavier Pellicer, quien ya había ocupado un asiento de los cupaires en la anterior legislatura. Los anticapitalistas aún tienen pendiente decidir las responsabilidades que asumirá Pellicer en esta nueva etapa. Además, tras la renuncia de Ruben Wagensberg a su escaño, la diputada de la nueva presidenta del grupo parlamentario de la CUP ha recibido la camiseta “Xàtiva renaix de les cendres”, que conecta a diputados soberanistas y de izquierdas desde hace una década.

La tradición de esta camiseta no es nueva, ya que desde hace más de diez años, exactamente desde el 2012, ha pasado de mano en mano de algunos diputados de la cámara. La han lucido David Fernàndez, Lluís Llach, Wagensberg en 2018, Dolors Sabater en 2021, y en la sesión constitutiva de esta legislatura volvió a manos de Wagensberg, que entonces se encontraba exiliado por la investigación del caso Tsunami Democràtic. Ahora, con la renuncia de Wagensberg recae en Castillejo.

La camiseta de Xàtiva, en el escaño de Pilar Castillejo (CUP) / Bernat Vilaró / ACN

Otros cambios en el hemiciclo

Además, la exalcaldesa de Vilassar de Mar, Laura Martínez, ha ocupado el escaño de Jaume Giró en el grupo parlamentario de Junts. El exconsejero renunció a su acta el 4 de septiembre. Además, el diputado Quim Calatayud se ha reincorporado a la actividad tras una baja. Por otro lado, el secretario general adjunto de Esquerra Republicana, Oriol López, ha ocupado el escaño de Wagensberg, quien anunció que dejaba la política institucional el 16 de septiembre. Finalmente, la presidenta de los Comunes en el Parlamento, Jéssica Albiach, se ha reincorporado a la actividad parlamentaria tras unos meses de baja.