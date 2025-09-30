La diputada de la CUP al Parlament Pilar Castillejo rellevarà Laia Estrada, que va renunciar a la seva acta de diputada el 23 de juliol, com a presidenta del grup dels anticapitalistes a la cambra catalana. Castillejos no ha estat present en el primer ple del nou període de sessions perquè actualment es troba embarcada a la Sumud Global Flotilla, que intentarà fer arribar ajuda humanitària a la Franja de Gaza.
L’escó d’Estrada ha estat ocupat per Xavier Pellicer, que ja havia ocupat un seient dels cupaires a l’anterior legislatura. Els anticapitalistes tenen pendent encara decidir les responsabilitats que assumirà Pellicer en aquesta nova etapa. A més, després de la renúncia de Ruben Wagensberg al seu escó, la diputada de la nova presidenta del grup parlamentari de la CUP ha rebut la samarreta “Xàtiva renaix de les cendres”, que connecta diputats sobiranistes i d’esquerres des de fa una dècada.
La tradició d’aquesta samarreta no és nova, ja que des de fa més de deu anys, exactament des del 2012, ha passat de mà en mà d’alguns diputats de la cambra. L’han lluït David Fernàndez, Lluís Llach, Wagensberg el 2018, Dolors Sabater el 2021, i en la sessió constitutiva d’aquesta legislatura va tornar a mans de Wagensberg, que aleshores es trobava exiliat per la investigació del cas Tsunami Democràtic. Ara, amb la renúncia de Wagensberg recau en Castillejo.
Altres canvis a l’hemicicle
A més, l’exalcaldessa de Vilassar de Mar, Laura Martínez, ha ocupat l’escó de Jaume Giró al grup parlamentari de Junts. L’exconseller va renunciar a la seva acta el 4 de setembre. A més, el diputat Quim Calatayud s’ha reincorporat a l’activitat després d’una baixa. D’altra banda, el secretari general adjunt d’Esquerra Republicana, Oriol López, ha ocupat l’escó de Wagensberg, que va anunciar que deixava la política institucional el 16 de setembre. Finalment, la presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, s’ha reincorporat a l’activitat parlamentària després d’uns mesos de baixa.