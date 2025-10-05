La diputada de la CUP al Parlament de Catalunya, Pilar Castillejo, i el membre de la direcció del partit, Adrià Plazas, no estan entre els 21 ciutadans de l’Estat espanyol empresonats a Israel que han estat deportats aquest diumenge. Sí que retornen a Barcelona l’exalcaldessa, Ada Colau, i el regidor d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Coronas.
🟡 [📄NOTÍCIA] Els membres de la CUP que viatjaven a la @gbsumudflotilla no seran deportats avui, ja que no han signat la deportació immediata pic.twitter.com/CBF16d61JZ— CUP Països Catalans (@cupnacional) October 5, 2025
Castillejo i Plazas s’han negat a signar la deportació immediata que els va posar sobre la taula el govern d’Israel. Segons ha comunicat la CUP, el motiu és que volen seguir exercint “pressió internacional des de la pressió de Ketziot”.
Han estat “segrestats”, diu la CUP
La signatura d’aquest document significava reconèixer que s’havia intentat entrar de manera il·legal a Israel, la qual cosa no és veritat, ja que va ser l’exèrcit d’Israel qui els va “segrestar”, després d’assaltar la Flotilla, i els va “forçar a anar en contra de la seva voluntat a terres ocupades”, diu el partit independentista.
Aliments i aigua insuficients
La CUP ha exigit l’alliberament immediat de tots els empresonats i denúncia el tracte “degradant i agressiu” que han patit. Assegura que les persones de la Flotilla no han rebut aigua ni aliments suficients. També s’ha queixat de la falta d’informació per part de les autoritats espanyoles i catalanes cap a les famílies dels activistes.
Segons han informat fonts d’ERC i de Barcelona en Comú, Colau i Coronas s’espera que arribin a Barcelona cap a les 22.50 hores de la nit. Fins a l’aeroport del Prat s’hi desplaçaran el president d’ERC, Oriol Junqueras, i la secretària general republicana i presidenta del grup municipal a l’Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany. Els Comuns també aniran a rebre l’alcaldessa, però no han concretat qui.
Els 21 activistes volen des de Tel-Aviv fins a Madrid, on arribaran cap a les 20.20 hores. Amb posterioritat, Colau i Coronas i altres membres de la Flotilla enllaçaran amb un vol que els portarà fins a Barcelona.