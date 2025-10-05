Vuit activistes que segueixen empresonats a Israel han començat una vaga de fam a Israel. Es tracta de les mateixes persones que durant la travessa van dir que iniciarien aquesta mena de protesta si eren assaltats i detinguts per l’exèrcit d’Israel, ha explicat en un comunicat la Global Sumud Flotilla.
Els activistes van ser abordats dijous passat per la marina d’Israel quan es trobaven en aigües internacionals i van ser traslladats al país hebreu. Ara, alguns d’ells es troben a la presó de Ketziot. Dues de les persones que s’han quedat a Israel són la presidenta del grup de la CUP al Parlament de Catalunya, Pilar Castillejo, i el membre de la direcció del partit, Adrià Plazas.
Colau i Coronas arriben aquest diumenge a Barcelona
Segons ha informat la CUP en un comunicat, Castillejo i Plazas s’han negat a signar la deportació immediata, un document que, en canvi, sí que han firmat l’exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el regidor d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Coronas. Els dos representants de la CUP consideren que signar la deportació immediata suposa acceptar que van entrar il·legalment a Israel. El partit independentista recorda que els integrants de la Flotilla van ser segrestats i l’exèrcit d’Israel els va “forçar a anar en contra de la seva voluntat a terres ocupades”.
Aquest diumenge, el ministre d’Assumptes Exteriors del govern espanyol, José Manuel Albares, ha anunciat un acord amb Israel pel qual 21 dels 49 activistes espanyols tornessin a l’Estat. Colau, Coronas i la resta de l’expedició aterra aquest vespre a l’aeroport de Barajas, a Madrid, i s’espera la seva arribada a Barcelona cap a les 22.50 hores. Els activistes deportats es trobaven reclosos al centre penitenciari al desert de Neguev, al sud del país.
En el comunicat d’aquest diumenge, la Flotilla s’ha queixat també que no ha pogut disposar d’interlocució amb el ministeri d’Exteriors durant el darrer mes quan li ho ha requerit, ni amb el responsable d’assumptes consulars de l’ambaixada espanyola a Tel-Aviv. Tampoc han pogut parlar amb la persona designada pel ministeri com a interlocutor amb les autoritats israelianes.