L’assalt a la Flotilla desperta una onada de protestes i crítiques contra Israel

L’assalt a la Global Sumud Flotilla ha desencadenat una onada de protestes arreu del món i desenes de països han alçat la veu contra Israel per haver aturat el comboi humanitari abans que arribés a la Franja de Gaza. A Barcelona, uns 2.000 estudiants han sortit al carrer contra el “genocidi” a Palestina i l’assalt a la Flotilla i els pròxims dies n’hi ha previstes moltes més. En ciutats com Roma, Brussel·les, Berlín, Atenes, Istanbul, Bogotà o Buenos Aires també s’han produït manifestacions espontànies i s’espera que s’estenguin a més països a l’espera de conèixer el futur dels activistes detinguts. A Itàlia, els principals sindicats han convocat una vaga general per aquest divendres.
En el pla diplomàtic, la reacció de la comunitat internacional ha estat a dues velocitats. Així, mentre els països de la UE han exigit a Israel que tractin els detinguts de “forma adequada” perquè no “representen cap amenaça”, països com Turquia, Colòmbia, Malàisia, l’Iran o el Pakistan han anat més enllà i han condemnat l’assalt i han amenaçat Tel-Aviv amb represàlies. Espanya ha estat dels més ràpids a reaccionar i el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, ha convocat l’encarregada de negocis d’Israel a Espanya per abordar la situació dels detinguts, mentre que Colòmbia directament expulsarà tota la delegació diplomàtica d’Israel.
Brussel·les defensa la Flotilla i els estats reclamen cautela
La Comissió Europea ha reclamat a Israel que respecti el dret internacional i de navegació després que l’armada israeliana hagi interceptat gairebé una cinquantena d’embarcacions de la Flotilla en “aigües internacionals” que formen part de la zona d’exclusió imposada per Tel-Aviv. La portaveu comunitària de Gestió de Crisi, Eva Hrncirova, ha explicat que Brussel·les ha seguit de prop els passos de la Flotilla. “Reconeixem les dificultats que comporta l’entrega d’ajuda humanitària a Gaza i estem en contacte permanent amb Israel i amb els estats membres”, ha dit. Hrncirova també ha revelat que comparteixen els objectius de la missió i simpatitzen amb la seva causa. “Tenen dret a fer-ho. Aquesta mena d’activisme és un dels pilars fonamentals dels nostres valors.
Les delegacions diplomàtiques de mig món treballen a contrarellotge per fer el recompte i localitzar tots els activistes que han estat detinguts i que previsiblement seran deportats en les pròximes hores o dies. Des de Dinamarca, on aquest dijous se celebra la cimera de la Comunitat Política Europea, dirigents de països com Espanya, Irlanda, Noruega, Suècia o Polònia han avisat Tel-Aviv que estan “molt pendents” de la situació dels activistes detinguts durant l’assalt a la Flotilla, que tenen “protecció diplomàtica i consular”. Amb tot, la majoria de governs han demanat als seus ciutadans que s’abstinguin de participar en missions similars. “Hem estat reivindicant de forma consistent que aquestes són àrees [les costes de Gaza] que la gent no hauria de visitar pel perill obvi que suposa, crec que la consideració primordial ha de ser la seguretat de tots els que estan a la flotilla”, ha dit el líder del govern irlandès, Micheál Martin.
Els països musulmans alcen la veu
El món musulmà ha condemnat amb rotunditat la intercepció de la Flotilla. Turquia i l’Iran han acusat Israel de cometre un “acte terrorista”. El Ministeri d’Exteriors turc considera que l’operació israeliana és una “greu violació del dret internacional i un acte terrorista que posa en perill la vida de civils innocents” i reclama a les Nacions Unides que prengui les mesures pertinents per aixecar el bloqueig il·legal de Gaza, permetre l’entrada d’ajuda humanitària a la regió i garantir la llibertat de navegació”.
Per la seva banda, el primer ministre de Malàisia, Anwar Ibrahim, ha advertit que utilitzarà “tots els mitjans legítims i legals” al seu abast per “garantir que Israel rendeix comptes” i ha assegurat que la “seguretat i la dignitat del nostre poble són primordials i no permetrem que es vegin compromesos amb impunitat”. També ha criticat l’assalt a la Flotilla el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, que ha condemnat “enèrgicament l’atac covard perpetrat per les forces israelianes” contra els activistes. “Preguem per la seguretat de tots aquells que han estat detinguts il·legalment per les forces israelianes i demanem la seva llibertat immediata. Aquesta barbàrie ha d’acabar. S’ha de donar una oportunitat a la pau i l’ajuda humanitària ha d’arribar a aquells que la necessiten”.