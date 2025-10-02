La flotilla denuncia que Israel els nega assessorament legal

Israel estaria negant l’assessorament legal als membres de la Global Sumud Flotilla detinguts aquests dimecres a la nit. Així ho han denunciat els integrants d’aquesta missió humanitària, que van ser assaltats per les autoritats militars israelianes quan avançaven cap a la Franja de Gaza. Els afectats qualifiquen aquest fet com una “greu violació” dels seus drets, ja que l’estat sionista ha tirat pel dret i ja ha començat els procediments de deportació i ordre de detenció.
En un missatge adreçat als mitjans de comunicació i la ciutadania, portaveus de la flotilla apunten que se’ls ha “negat” aquest dret d’accedir a un assessorament legal i remarquen que els advocats d’Adalah, que representen els participants de la missió davant de les autoritats israelianes, “emprendran les accions legals que siguin necessàries”. Segons indiquen en la missiva, les autoritats israelianes han començat els procediments al mateix port d’Ashdod. “Els procediments han començat sense notificació prèvia als advocats i amb una negació als participants d’accés a assessorament legal”, insisteixen.
Per altra banda, l’organització darrera de la flotilla ha difós el missatge d’un dels integrants de les embarcacions que continuen el camí cap a Gaza. Es tracta del vaixell Marinette-SAFAD, que juntament amb el Mikeno són els vaixells que encara podrien estar actius. Al seu torn, Israel ha donat per acabada la missió i assegura que un únic vaixell “d’aquesta provocació “roman a distància.
El món es bolca amb la missió interceptada
L’assalt a la flotilla ha desencadenat una onada de protestes arreu del món i desenes de països han alçat la veu contra Israel per haver aturat el comboi humanitari abans que arribés a la Franja de Gaza. A Barcelona, uns 2.000 estudiants han sortit al carrer contra el “genocidi” a Palestina i en els pròxims dies n’hi ha previstes moltes més de protestes. En ciutats com Roma, Brussel·les, Berlín, Atenes, Istanbul, Bogotà o Buenos Aires també s’han produït manifestacions espontànies i s’espera que s’estenguin a més països a l’espera de conèixer el futur dels activistes detinguts.