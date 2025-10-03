Missing 'path' query parameter
El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Nova jornada de protestes contra Israel per l’assalt a la Flotilla
Xavi Fernández de Castro
Xavi Fernández de Castro
03/10/2025 10:08

Nova jornada de protestes a Catalunya contra Israel per l’assalt a la Global Sumud Flotilla i el genocidi a Gaza. Les accions en defensa de Palestina es multipliquen arreu del país i hi ha previstes diverses manifestacions per donar suport als activistes detinguts. El matí ha començat amb un tall de mitja hora a l’AP-7 a l’altura de Sant Celoni (Vallès Oriental) que ha provocat diversos quilòmetres de retencions, però ja durant la nit activistes pro Palestina havien organitzat una acampada a Barcelona i desenes d’estudiants han passat la nit a facultats de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Politènica de Catalunya (UPC) per tallar els accessos a les universitats a primera hora en preparació de la vaga estudiantil d’aquest divendres.

Un centenar de persones també ha tallat la C-25 a l’altura de Manresa (Bages) i han provocat llargues cues a l’enllaç de la C-35 amb la C-37. La protesta s’emmarca en la vaga estudiantil convocada per la CGT. Els manifestants duien pancartes on es llegia “Han assaltat la flotilla, buidem les aules” i “Contra l’imperialisme genocida, Palestina lliure”.

Acampada i protestes a Barcelona

Una cinquantena de persones han passat la nit acampades a la plaça de les Drassanes de Barcelona, més coneguda com la plaça de la Carbonera, que s’ha convertit en l’epicentre de les protestes a la capital catalana. Els activistes han instal·lat una vintena de tendes de campanya i diversos tendals a la plaça, situada entre el World Trade Center i l’avinguda Paral·lel. Una de les portaveus del moviment de suport a la Flotilla, Judit Piñol, ha explicat a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) que l’acampada serà “indefinida” i reclamen la fi del bloqueig marítim de Gaza, l’alliberament dels activistes de la Flotilla detinguts, l’embargament total d’armes a Israel i el trencament de relacions diplomàtiques, comercials, culturals i esportives amb Tel-Aviv.

Enfrontaments entre mossos i manifestants durant una protesta contra Israel a Barcelona / ACN

Aquest divendres hi ha previstes dues noves manifestacions, una al matí i una a la tarda, que tenen previst acabar a la plaça de la Carbonera per donar suport als acampats. Aquest dijous ja hi va haver una protesta multitudinària a Barcelona, que va reunir unes 15.000 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana i va acabar amb enfrontaments entre els manifestants i la policia. Dues persones van acabar detingudes per desordres públics, danys i tinença d’artefactes incendiaris, una tercera està investigada pels mateixos motius i 14 agents dels Mossos van resultar ferits lleus. La protesta del dimecres a la nit davant del consolat d’Israel a Barcelona també va acabar amb càrregues policials i corredisses dels manifestants.

Una pintada a l’aparador d’un Starbucks durant una manifestació del sindicat d’estudiantes contra el genocidi a Gaza / Europa Press

Bloqueig a les universitats i vaga educativa

A les universitats també es preveu un dia mogut i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha fet una crida a sumar-se a la vaga educativa convocada per la CGT a totes les escoles, instituts, universitats i centres del sector del lleure de Catalunya. Més d’un centenar d’estudiants de la UAB han bloquejat amb contenidors els principals accessos viaris al campus, així com l’entrada a l’estació dels FGC de la plaça Cívica. Unes 150 persones han passat la nit a la Facultat de Lletres per preparar la protesta i cap a les 6.30 han començat a moure contenidors per bloquejar les rotondes d’accés des de l’AP-7, des de Bellaterra i des de Cerdanyola. Un treballador que ha arribat amb FGC s’ha encarat amb els manifestants que ha intentat travessar la barricada per la força.

Desenes d’estudiants de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) de la UPC han seguit la mateixa tàctica i han passat la nit a l’edifici. A primera hora han tancat els accessos amb taules i cadires i a mig matí tallaran la Diagonal abans de baixar en columna cap al centre per participar de la manifestació unitària a plaça Universitat. La portaveu de la tancada, Lia Casadevall, ha explicat que volen que les universitats públiques trenquin vincles amb Israel pel que està passant a la Franja de Gaza. També hi ha protestes al rectorat de la UB i al campus del Raval, on els estudiants han bloquejat els accessos a ambdós edificis.

Comparteix

Icona de pantalla completa
Missing 'path' query parameter