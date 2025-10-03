Nova jornada de protestes a Catalunya contra Israel per l’assalt a la Global Sumud Flotilla i el genocidi a Gaza. Les accions en defensa de Palestina es multipliquen arreu del país i hi ha previstes diverses manifestacions per donar suport als activistes detinguts. El matí ha començat amb un tall de mitja hora a l’AP-7 a l’altura de Sant Celoni (Vallès Oriental) que ha provocat diversos quilòmetres de retencions, però ja durant la nit activistes pro Palestina havien organitzat una acampada a Barcelona i desenes d’estudiants han passat la nit a facultats de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Politènica de Catalunya (UPC) per tallar els accessos a les universitats a primera hora en preparació de la vaga estudiantil d’aquest divendres.
Un centenar de persones també ha tallat la C-25 a l’altura de Manresa (Bages) i han provocat llargues cues a l’enllaç de la C-35 amb la C-37. La protesta s’emmarca en la vaga estudiantil convocada per la CGT. Els manifestants duien pancartes on es llegia “Han assaltat la flotilla, buidem les aules” i “Contra l’imperialisme genocida, Palestina lliure”.
Acampada i protestes a Barcelona
Una cinquantena de persones han passat la nit acampades a la plaça de les Drassanes de Barcelona, més coneguda com la plaça de la Carbonera, que s’ha convertit en l’epicentre de les protestes a la capital catalana. Els activistes han instal·lat una vintena de tendes de campanya i diversos tendals a la plaça, situada entre el World Trade Center i l’avinguda Paral·lel. Una de les portaveus del moviment de suport a la Flotilla, Judit Piñol, ha explicat a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) que l’acampada serà “indefinida” i reclamen la fi del bloqueig marítim de Gaza, l’alliberament dels activistes de la Flotilla detinguts, l’embargament total d’armes a Israel i el trencament de relacions diplomàtiques, comercials, culturals i esportives amb Tel-Aviv.
Aquest divendres hi ha previstes dues noves manifestacions, una al matí i una a la tarda, que tenen previst acabar a la plaça de la Carbonera per donar suport als acampats. Aquest dijous ja hi va haver una protesta multitudinària a Barcelona, que va reunir unes 15.000 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana i va acabar amb enfrontaments entre els manifestants i la policia. Dues persones van acabar detingudes per desordres públics, danys i tinença d’artefactes incendiaris, una tercera està investigada pels mateixos motius i 14 agents dels Mossos van resultar ferits lleus. La protesta del dimecres a la nit davant del consolat d’Israel a Barcelona també va acabar amb càrregues policials i corredisses dels manifestants.
Bloqueig a les universitats i vaga educativa
A les universitats també es preveu un dia mogut i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha fet una crida a sumar-se a la vaga educativa convocada per la CGT a totes les escoles, instituts, universitats i centres del sector del lleure de Catalunya. Més d’un centenar d’estudiants de la UAB han bloquejat amb contenidors els principals accessos viaris al campus, així com l’entrada a l’estació dels FGC de la plaça Cívica. Unes 150 persones han passat la nit a la Facultat de Lletres per preparar la protesta i cap a les 6.30 han començat a moure contenidors per bloquejar les rotondes d’accés des de l’AP-7, des de Bellaterra i des de Cerdanyola. Un treballador que ha arribat amb FGC s’ha encarat amb els manifestants que ha intentat travessar la barricada per la força.
🔴 HAN ASSALTAT LA FLOTILLA | VAGA EL 3 D’OCTUBRE— SEPC (@SEPC_nacional) October 1, 2025
El SEPC ens sumem a les iniciatives del Moviment Estudiantil per fer una crida demà a la jornada de lluita a cada centre i campus dels Països Catalans.
Vaga estudiantil divendres, 3 d’octubre.
🇵🇸 Visca Palestina lliure! pic.twitter.com/XTVjMHfMws
Desenes d’estudiants de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) de la UPC han seguit la mateixa tàctica i han passat la nit a l’edifici. A primera hora han tancat els accessos amb taules i cadires i a mig matí tallaran la Diagonal abans de baixar en columna cap al centre per participar de la manifestació unitària a plaça Universitat. La portaveu de la tancada, Lia Casadevall, ha explicat que volen que les universitats públiques trenquin vincles amb Israel pel que està passant a la Franja de Gaza. També hi ha protestes al rectorat de la UB i al campus del Raval, on els estudiants han bloquejat els accessos a ambdós edificis.