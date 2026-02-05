Nou pas en l’escàndol del cas de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), que incorpora un nou protagonista en la investigació. La CUP ha presentat una denúncia davant l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF) per “possibles irregularitats greus en la gestió de programes destinats a joves extutelats a Catalunya, gestionats per la DGAIA mitjançant entitats col·laboradores”. La via per justificar la denúncia europea és que el servei que està sota sospita es finançaven amb fons europeus.
Per altra banda, els cupaires, en un comunicat sostenen que la decisió de reclamar la participació d’OLAF arriba “després d’anys de denúncies, informes d’òrgans de control i la manca de correcció d’un model de gestió que la formació qualifica d’opac i fallit”. De fet, la CUP incideix en els diners públics rebuts per la Fundació Resilis, la Fundació Mercè Fontanilles i la UTE formada per ambdues entitats que han estat posats en dubte per part de la Sindicatura de Comptes i investigats per l’Oficina Antifrau i la Fiscalia del Tribunal de Comptes.
Programes cofinançats
Segons ha informat la formació, la denúncia se centra en programes cofinançats amb fons europeus, principalment del Fons Social Europeu Plus, com les prestacions d’autonomia, els pisos assistits i els recursos residencials de transició. En aquest sentit, la diputada portaveu a la comissió d’investigació de la DGAIA dels cupaires, Pilar Castillejo, aporta dades del Departament d’Economia i Finances. Unes xifres d’entre 2018 i 2024 sobre els fons europeus executats a favor de la Fundació Resilis, la Fundació Mercè Fontanilles i la UTE formada per ambdues entitats que ascendeixen a 3,4 milions d’euros.
La CUP denuncia “deficiències greus i sistemàtiques de control, certificacions inadequades de despeses, indicis de facturació de ‘places fantasma’ i irregularitats en el règim de copagament”. Castillejo afegeix que “davant els errors de gestió, l’administració ha traslladat les conseqüències als mateixos joves extutelats, reclamant-los imports per suposades prestacions indegudes que no els són imputables”. La formació considera que “els mecanismes interns i la comissió d’investigació parlamentària no han servit per depurar responsabilitats i defensa que acudir a Europa és imprescindible per garantir transparència i veritat”. “La protecció de la infància no pot ser un negoci”, assenyala Castillejo, que reclama auditories independents, assumpció de responsabilitats i posar els drets dels infants i joves al centre del sistema.