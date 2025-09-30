Convoquen una manifestació contra el “pla colonial de Trump” per a Gaza

Més de 500 entitats -entre les quals hi havia la Comunitat Palestina de Catalunya, la Coalició Prou Complicitat amb Israel, la Flotilla Global Sumud; els sindicats CCOO, UGT, La Intersindical; o organitzacions veïnals com la CONFAVC i la FAVB, entre altres- han convocat una manifestació aquest dissabte 4 d’octubre a la capital de Catalunya, Barcelona, en la qual es busca denunciar el “genocidi” a Gaza i el “pla colonial de Trump” per a la franja. Els organitzadors esperen que aquesta manifestació sigui la més important de tota Catalunya i demanen que els manifestants vagin vestits de negre en mostra de dol per les víctimes de la guerra. En l’acte de presentació d’aquesta manifestació la presidenta de la Comunitat Palestina de Catalunya, Natàlia Abu-Sharar, ha exigit al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que mostri el seu rebuig al “pla colonial de Trump” i ha exigit al president de la Generalitat, Salvador Illa, que trenqui les relacions amb Israel i que Junts es “posicioni” sobre l’embargament d’armes al país jueu.
La presidenta de la Comunitat Palestina de Catalunya, Natàlia Abu-Sharar, de fet, ha fet una crida a tots els catalans per “sortir al carrer per a demostrar un rebuig clar i ferm al genocidi que l’estat sionista d’Israel està duent a terme contra el poble palestí” i ha volgut alertat que la invasió de Gaza “no és un incident aïllat” sinó que és “el darrer i més greu episodi d’un projecte colonial de llarga durada”. “Necessitem que dissabte sigui la manifestació per Palestina més gran de la història de Catalunya i demostrar de forma clara i ferma que estem amb Palestina”, ha afegit Alys Samson, de la coalició Prou Complicitat amb Israel.
Proposen una vaga el 15 d’octubre per mostrar solidaritat amb Gaza
Els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, que s’han adherit a la convocatòria de la manifestació per aquest dissabte 4, han anunciat que aquest dimarts han registrat al Departament de Treball la convocatòria d’una vaga parcial en franges de dues hores per al pròxim dimecres 15 d’octubre. Per la seva banda, des de la Intersindical i la Intersindical Alternativa de Catalunya mantenen la seva proposta de convocar una vaga general per als dies 6 i 15.